Política 12-03-2021

Candidata presidencial DC, Ximena Rincón Fondo Nacional de Pensiones de Alimentos: “Nunca más será un trámite eterno”



Dijo que es en extremo peligroso que se naturalice el no pago de esta obligación.



La creación de un Fondo Nacional de Pensiones de Alimentos propuso la senadora y candidata presidencial de la Democracia Cristiana (DC), Ximena Rincón, para faciliatar el pago de esta obligación con niños, niñas y adolescentes, cuyo incumplimiento llega a un elevadísimo 84 por ciento.

Acompañada de madres que deben asumir solas la crianza y mantención de sus hijos e hijas, la carta DC a La Moneda llegó hasta el frontis del Juzgado de Familia de Santiago para presentar una propuesta que facilita el cobro y no obliga a las afectadas a tratar de ubicar al deudor e iniciar un proceso legal que muchas veces no tiene resultado.

“Crearemos el Fondo Nacional de Pensiones de Alimentos, que le cancelará a las mujeres y hombres que no reciben este pago y será esta entidad estatal la que se hará responsable del cobrar al deudor. Nunca más una mujer que mantiene sola a sus hijos o hijas, porque no le pagan las pensión de alimentos, será doblemente victimizada por un proceso judicial que favorece al deudor. Con nuestra propuesta, le pondremos fin a la cobranza eterna y sin resultados”, aseguró Ximena Rincón

Añadió que, según cifras entregadas públicamente por el Gobierno en 2020, sólo el 16% de quienes deben hacerlo, paga las pensiones alimenticias a sus hijos e hijas, lo que demuestra una peligrosa normalización de un problema social grave, que empeora por el hecho que diez de cada nueve deudores son hombres.

“Económicamente, la mujer se transforma en padre y madre, resposabilizándose exclusivamente de costos de manutención de hijos e hijas. Y, lo que es peor, quienes más sufren con el no pago de pensiones, son las mujeres pobres. El incumpliemiento en la población de menores ingresos, alcanza al 65 por ciento”, explicó la candidata demócrata cristiana.



BUSQUEDA Y NOTIFICACIÓN

La también Senadora por el Maule dijo que la situación se agrava, cuando a la afectada, a cargo de la crianza y mantención de sus hijos, se le hace también responsable de los trámites legales e, incluso, de involucrarse en la búsqueda y localización del deudor para ejercer este derecho.

En este sentido, anunció la creación de un Sistema de búsqueda y notificación del deudor, en la que el Estado asume la función de ubicar y notificar de los procesos judiciales, a través de su red de información.

“No hay mejor sistema de localización de personas, que la Red de Información del Estado. Crearemos un Sistema de Búsqueda y Notificación de Deudores para ponerlos ante los tribunales y lograr el pago de las pensiones de Alimentos”, concluyó