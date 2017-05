Política 19-05-2017

Candidato a diputado Felipe Cisternas se reúne con Piñera para abordar temas del Maule Sur

El candidato a diputado por el Maule sur, Felipe Cisternas, se reunió con el candidato que actualmente lidera las encuestas para ocupar el sillón de la Moneda, el ex Presidente de la República, Sebastián Piñera. La finalidad de este encuentro fue conversar temas tendientes al Maule Sur.



El abogado Felipe Cisternas actualmente integra la comisión política de Renovación Nacional y fue Prosecretario del mismo partido, motivos que le permitieron tener cercanía política y personal con el candidato a la presidencia, Sebastián Piñera.



"Fue una reunión bastante productiva en el sentido que pudimos conversar sobre muchos temas que son competencia de la región del Maule, especialmente le dimos énfasis al Maule Sur. Es efectivo que el ex presidente está sumamente preocupado de la región, tiene clarísima la situación del Maule Sur, a él le interesa que sigamos escuchando a la gente para que en conjunto formulemos propuestas serias, reales y concretas. Yo me he reunido con dirigentes de diversos gremios, juntas de vecinos, organizaciones y he trabajado con los concejales y alcaldes de varias comunas del distrito, porque uno tiene que luchar por ser un representante de la gente y así presentar los problemas y necesidades de nuestros vecinos tal cual ellos lo plantean”, afirmó Cisternas.



El candidato a diputado por esta zona dijo que el ex presidente Piñera comprometió visita a la región, enmarcada dentro de sus giras.