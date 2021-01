Política 16-01-2021

Candidato a Gobernador Regional George Bordachar recibe apoyo de Chile Vamos e independientes



El próximo 11 de abril se realizarán las mega elecciones, de concejales, alcaldes, constituyentes y también de gobernador regional y el Maule no es la excepción. Con esa premisa el que obtenga el 40% más uno de los votos podrá obtener el cargo, en primera vuelta, sino las dos mayores votaciones pasarán a un balotaje, para definir al próximo Gobernador Regional en el Maule.

El senador Juan Antonio Coloma, máximo referente de la Unión Demócrata Independiente (UDI) en la Región del Maule hace un llamado a la unidad, en favor de apoyar a los candidatos de Chile Vamos: “Para las elecciones del 11 de abril, en Chile Vamos tenemos una sola lista, unidos, por su parte, la oposición va en cuatro listas diferenciadas. Creo que no es casual. Eso tiene que ver con un proyecto de sociedad respecto a Chile Vamos, el que tiene una identidad con principios y matices, con estructura valores y principios, versus la oposición que van con ideas desde Maritain a Marx. Por lo tanto, tenemos que tener un paso adicional el que es la capacidad de enfrentar unidas las próximas elecciones, por eso tenemos que apoyar a los candidatos de Chile Vamos, en las distintas instancias y en todas las instancias. Por eso no da lo mismo a quién se vota en cada elección. Pido unidad y hago un llamado fervoroso a respetarnos y confiar en el otro, para que votemos por los candidatos de Chile Vamos. Esto pensando en los constituyentes, en el Gobernador Regional que es un solo candidato, para los candidatos a alcalde de Chile Vamos de las 30 comunas y los concejales de Chile Vamos”.

Justamente el presidente Regional de Renovación Nacional, Mario Meza apeló al trabajo en unidad: “Los partidos de Chile Vamos, la Unión Demócrata Independiente, El Partido Regional Independiente, por cierto, Renovación Nacional y Evolución Política están detrás de su candidatura, apoyamos con todo a George Bordachar que se va a transformar en el futuro Gobernador Regional. El primer Gobernador del Maule. La máxima autoridad de la Región. Estamos contentos porque los alcaldes de Chile Vamos somos más en nuestra región, sino que además trabajamos con unidad y planificación. Tenemos un pacto electoral. La unidad del será clave. Por su lado, la centro izquierda en la Región del Maule está dividida y quebrada entre el PS y la DC en el Maule”.

Los independientes también están presentes, como el caso, por ejemplo, del alcalde de Licantén Marcelo Fernández quien dijo: “George Bordachar es mi candidato a ser el próximo Gobernador Regional del Maule, porque creo que sus capacidades. Sé de su visión. Se cuanto quiere a la Región del Maule. Sé además que es una persona que puede escuchar muy bien los problemas de cada comuna y poder transformas eso en soluciones para nuestra gente”.

Por Evolución Política, Francisco Leyton, presidente Regional, explicó: “Evopoli como parte del conglomerado de Chile Vamos, ha decidido apoyar al candidato a gobernador de la región del Maule, George Bordachar quien fue elegido democráticamente en las primarias de noviembre. Consideramos que es un candidato de unidad, que ha demostrado gestión y siempre se encuentra en terreno”.

“Desde el PRI manifestamos nuestro total y absoluto apoyo a nuestro amigo George Bordachar a quien conozco hace muchos años, destacando su integridad, responsabilidad y trabajo social, por lo mismo los invito a apoyar a George Bordachar para que sea nuestro Gobernador Regional”, comentó Remberto Bravo, Presidente Regional del PRI.