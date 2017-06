Política 08-06-2017

Candidato a Senador, Juan Castro: “Es muy difícil que se pueda crear la Región del Maule Sur”

El ex alcalde de Talca y actual candidato a Senador por la Región del Maule, Juan Castro (RN), fue categórico al afirmar que “no se puede engañar a la gente con la posibilidad de crear una Región del Maule Sur”.

“Uno tiene que ser responsable con lo que dice respecto a una decisión de esa envergadura. Estas decisiones no pasan porque un par de autoridades lo pidan, ya que inciden factores claves como la cantidad de comunas y de habitantes que permitan administrar de mejor manera una gran región”.

“Actualmente en la Región del Maule tenemos 30 comunas, lo que representa aproximadamente un millón de habitantes, y el Maule Sur es como un 30% de la población que tiene la región maulina actualmente. Es decir, tomando en cuenta esta realidad, veo imposible que el Estado acepte dividir la Región del Maule, entendiendo que hay una cantidad de habitantes que no va a superar los 300 mil en el Maule Sur”, aseveró.

Castro señaló que si el tema se analiza de manera objetiva “debe haber otras regiones del país que tienen mejor condición que el Maule Sur para ser región”.

En otro aspecto, y basándose en su experiencia de años en el servicio público, ratificó su compromiso “de acompañar a todos los alcaldes de la región, independiente de su color político, para defender los intereses de cada comuna. Soy nacido y criado en esta región, por lo tanto conozco su realidad, cosa que no pueden decir mis eventuales adversarios en la campaña electoral, lo cual me genera un compromiso mayor para que a esta región le vaya bien en su crecimiento y desarrollo”.

FOTO: Juan Castro, candidato a Senador (RN).