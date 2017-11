Policial 15-11-2017

Candidato Rolando Rentería sufre intento de asalto en pleno centro de Linares

Pasadas de las 13 hrs. El candidato a diputado de la UDI, Rolando Rentería pasaba por las calles Curapalihue con Maipú, allí un auto que viajaba con dos hombres y dos mujeres de aproximadamente unos 30 años, interceptando su vehículo en el que viajaba junto a su esposa y concejal Paula Rodríguez.

El auto blanco se para, no los deja pasar, mientras un individuo se baja con un fierro intentando asaltarlo, en eso transeúntes salieron en defensa del ex alcalde evitando que la situación pasara a mayores. Luego se fueron a la fuga sin poder detenerlos.

El candidato entre la exaltación pudo ver que uno de los hombres vestía de negro y otro con traje militar, tomó la patente y puso la constancia en Carabineros esperando que alguna cámara haya podido captar el incidente y comentó: “es bueno que esto le pase a un candidato porque ahora no se puede vivir tranquilo en la ciudad, antes podías caminar tranquilo en la noche, pero ahora son bandas armadas, ojalá no le suceda a nadie más y podamos encontrar a estos individuos.