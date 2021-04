Política 01-04-2021

Candidatos a elecciones 2021 piden priorizar la salud de las personas por aplazamiento de elecciones





La candidata a alcaldesa de Talca, Andrea Camargo y el candidato a constituyente por el distrito 13, Matías Poblete (independiente en cupo de AR), hicieron un llamado a todos los sectores políticos a aprobar el aplazamiento de las mega elecciones que ttenían contemplado realizarse el 10 y 11 de abril, que según la propuesta del gobierno serán aplazadas en un mes, al 15 y 16 de mayo, esperando que en ese momento la situación sanitaria se encuentre en mayor control.

En este sentido, la candidata a alcaldesa independiente por la alcaldía de Talca, Andrea Camargo, sostuvo que “tenemos que escuchar a los expertos y a las autoridades de salud, este no es un tema ni de izquierda ni de derecha, sino que es un tema de cuidar a los ciudadanos y debemos esperar el momento más oportuno para que se realicen estas elecciones. Además, la idea es que la mayor cantidad de ciudadanos se anime a votar y vayan a sufragar con la seguridad suficiente, que se tomen las medidas de manera concreta y clara, con responsabilidad y que no se politice un tema que es de salud pública, que debe primar por sobre todas las cosas”.

El proyecto será debatido durante esta jornada hasta su total despacho por las comisiones unidas de Constitución y Gobierno Interior de la Cámara y al respecto, Poblete señaló que “en estos momentos tan duros que está viviendo el país por la pandemia del Covid-19 no existe nada más importante que la salud de nuestros compatriotas. Sin lugar a duda, que el hecho que se aplacen las elecciones no es una noticia grata para ninguno de los sectores políticos ni para los candidatos que se están presentando, pero no podemos estar mirando el interés propio de los sectores políticos o de los distintos candidatos a esta elección por sobre los intereses de nuestro país y de la salud de nuestros compatriotas”.

“¿Podrían haberse hecho mejor las cosas?, quizás sí, sin embargo, la situación actual es crítica y es por ello que se deben tomar las decisiones y quienes vamos de candidatos tenemos que asumir con responsabilidad, entendiendo que no estamos en un contexto habitual y que tenemos que buscar alguna estrategia para llevar adelante nuestras campañas en este período. Considero que de ninguna manera el aplazamiento de las elecciones le resta legitimidad al proceso puesto que las condiciones están dadas para poder llevar adelante las campañas de una u otra forma”, afirmó el candidato por el distrito 13.