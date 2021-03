Crónica 30-03-2021

Candidatos del Apruebo exigen medidas para un efectivo resguardo sanitario





31 candidatos y candidatas de la región del Maule rechazan que el Gobierno no haya tomado las medidas necesarias para evitar la presente ola de contagios. Asimismo, llaman a la ciudadanía a participar activamente en las elecciones, indistintamente de la fecha en la que se realicen





Ante la eventual postergación de las elecciones de abril dadas las elevadas cifras de contagio por COVID-19,y a partir de convocatoria del candidato a Constituyente por el Distrito 17, Rodrigo Poblete Reyes, candidatos y candidatas a Gobernadora Regional, alcaldes y concejales del Apruebo en la región del Maule, presentaron declaración conjunta, en la cual rechazan las erráticas decisiones del Gobierno, que no ha estimado las propuestas de expertos ni las demandas ciudadanas frente a la pandemia, lo cual ha resultado en lo que es quizás la ola de contagios más cruda del último año.



Los 31 candidatos y candidatas rechazan la postura gubernamental, que ha “privilegiado consideraciones económicas por sobre las sanitarias”, lo que genera la posible recalendarización de cuatro elecciones que definirán el futuro del país a corto, mediano y largo plazo. A esto se suma que la elección ya había sido atrasada seis meses, dadas razones similares. No obstante, tampoco hubo medidas correctivas al respecto, por el contrario, se adoptaron estrategias como la vuelta a clases y la entrega de permisos por vacaciones, lo cual facilitó el mayor contagio del virus.



En tal sentido, subrayan que si el objetivo es frenar el aumento de contagios, el Gobierno debe tomar las medidas necesarias, reducir la movilidad y aglomeraciones permanentes y promover un mayor gasto fiscal en medidas paliativas de la crisis económica.



Asimismo, exigen que el Gobierno ejerza el rol garante de los derechos de la ciudadanía e implemente medidas en beneficio de un efectivo resguardo sanitario, “sin poner en riesgo el logro de millones de chilenos y chilenas que se ganaron en la calle el derecho a escribir una nueva Constitución para un mejor Chile y que tienen el mismo derecho a renovar sus autoridades municipales y a elegir por primera vez a sus autoridades regionales”.







Campaña electoral



Ante lo que sostienen ha sido una campaña desigual, apuntan que se debe postergar y prohibir toda clase de actividad electoral de tipo presencial, fijando una especie de silencio electoral, a fin de “evitar que el peso del dinero distorsione la voluntad democrática”.



Acotan que “ante la evidente desigualdad electoral que podría provocar esta situación, es necesario que el Gobierno adopte todas las medidas pertinentes para asegurar una competencia equitativa, considerando la realidad de las diferentes candidaturas, especialmente aquellas que menos apoyo económico reciben, como las de concejalas y concejales y alcaldes y alcaldesas de comunas de escasos recursos, estableciendo claros límites de gasto”, expresa la declaración