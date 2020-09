Deporte 04-09-2020

Canoísta Fabiola Zamorano se mentaliza en el pre olímpico



Deportista se las ingenia para entrenar utilizando un simulador de canoa a orillas del Río Claro. Dice tener esperanzas en competir el próximo año por un cupo a los JJ OO de Tokio, postergados por la pandemia.



Tanto en casa como a orillas del Río Claro, manteniendo todas las medidas sanitarias de resguardo, ha estado entrenando la canoísta talquina Fabiola Zamorano.

Integrante del Club de Canotaje Familiar Torino, la especialista en kayak de velocidad tiene esperanzas en que para 2021 se desarrolle el pre olímpico postergado este año por efectos de la pandemia Covid-19.

Para la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez “no ha sido fácil para nuestros deportistas estar entrenando y sin competencias en agenda, debido a la crisis sanitaria. Sin embargo, es digno de destacar lo que hacen. Continúan con sus entrenamientos para mantener la condición física, logran motivarse y entender que este es un imponderable que nos afecta a todos de una u otra forma. La Política Nacional del Deporte y la Actividad Física del Ministerio del Deporte como así los lineamientos de la Ministra Cecilia Pérez, nos encomienda potenciar a los deportistas de alto rendimiento, principalmente con el objetivo de 2023 (Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago). Fabiola (Zamorano) tiene mucha experiencia internacional y esa experiencia la está aplicando ahora, aprovechando este tiempo de pandemia para mejorar su técnica en la velocidad, que es su gran fuerte en el canotaje”, sostuvo la autoridad del deporte regional.

Fabiola Zamorano, de profesión kinesióloga, es campeona sudamericana en k-4 (kayak femenino de velocidad).

Obtuvo medalla de Oro en los Juegos Sudamericanos 2010, además de medallas de plata y bronce en Campeonatos Panamericanos de Canotaje.

Estos meses los ha dedicado a la mantención física “me he mantenido entrenando, haciendo ejercicios en mi casa. Mi bote y remos que tengo en el Club (Familiar Torino de Talca) los sanitizo con amonio cuaternario cada vez que voy al río. Tomo las medidas sanitarias necesarias, uso de mascarilla y distanciamiento de otras personas. También he realizado trabajo de fuerza, en bicicleta estática. Del IND me facilitaron implementación para ejercitarme, ya que tenía poco peso, lo que me causaba problemas para llegar”, dijo.

Para el presente 2020, la deportista maulina tenía una agenda internacional recargada, que dada la contingencia mundial por Coronavirus, se fue cancelando “para este año había un Campeonato Panamericano en Brasil, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio. Se suspendió por la pandemia. El otro compromiso que tenía era el Sudamericano. Estaba programado para noviembre, pero hace unos días llegó una carta informando que se suspendía, aunque uno sigue entrenando, aunque sin claro los objetivos donde no hay competencias. Para el próximo año debiera realizarse un pre olímpico, aunque no está claro. Todo se está suspendiendo, así que es incierto”, añadió.

A orillas del Río Claro, Fabiola Zamorano entrena en un simulador de canoa que le permite generar una dinámica tal cual lo estuviera haciendo en el agua.

Señaló que a medida que avanza el tiempo, nada hay definido en términos de competencias “se ha perdido la motivación. No hay nada claro. Uno entrena, pero sin un objetivo claro y seguro que se concrete. No hemos logrado tener una visión clara de las competencias de la Federación. Los selectivos y todo eso. No se puede viajar tampoco. No tener claro que la elección de los deportistas sea en controles clasificatorios y que sea para todos. No que los deportistas sean enviados directamente, sin previa clasificación. Eso a mí y a otras compañeras, nos tiene disgustados. Creo que estamos todas al mismo nivel y más sabiendo que el k-4 kayak femenino es el mejor logro que ha tenido”.

Sobre lo que viene, la campeona sudamericana de canotaje Fabiola Zamorano reflexiona “prefiero ser optimista pensando en el futuro. Como en todo proceso, hay que respetar los tiempos para no correr riesgos y tratar de volver a la normalidad, de forma segura, pero pienso que esto va a pasar y va a mejorar aunque sea poco a poco. Vamos a retornar así a nuestras actividades competitivas”, concluyó.