Deporte 24-02-2019

Canoístas maulinos buscan clasificar a panamericano de Lima.

Seis deportistas dirán ¡presente! el 21 de abril en el selectivo de Curauma con miras al Panamericano de Perú, a desarrollarse entre julio y agosto próximo.

En el Campeonato Clasificatorio de Curauma, Región de Valparaíso, seis canoístas maulinos buscarán validar sus marcas que le permitan estar en el Campeonato Panamericano de Lima, Perú, evento internacional que se desarrollará entre el 26 de julio y el 11 de agosto.

Se trata de Fernanda Iracheta, Goviana Reyes, Fabiola Zamorano, Ysumi Orellana, Karen Roco y Michael García, varias de ellos pertenecientes al Programa del Gobierno que instauró el Presidente Sebastián Piñera “Promesas Chile”, con miras a los Juegos Panamericanos 2023 que se desarrollarán en la capital nacional.

Para el grupo de deportistas no hay descanso, debido que desde mediados de enero han sido parte del concentrado nacional en los centros de Curauma y Constitución.

Los intensos entrenamientos son sinónimo del sacrificio que espera su compensación, indicó la medallista sudamericana Goviana Reyes, quien competirá en su bote K4 “la preparación para estos juegos ha estado mucho mejor en comparación a otras ocasiones, ya que el concentrado empezó mucho antes. Podemos entrenar el bote k4 que es en el que tenemos todas las fichas puestas. Al estar entrenando en conjunto podemos mejorar las falencias para llegar sin inconvenientes al selectivo”.

Para el canoíta Michael García, clasificar al Panamericano de Lima es “un sueño” que intentará lograr “he trabajado fuerte y tengo confianza que lo lograré. Estar en Lima, significa mucho, ya que es un mega evento deportivo en el que cualquier deportista quisiera estar presente. Quiero demostrar mi mejor nivel y cumplir con todas mis metas propuestas”, sostuvo.

En tanto, Ysumi Orellana, reveló las claves de esta disciplina deportiva “es ser disciplinada y tener el foco de concentración realmente claro. Hay que tener las condiciones y seguir las indicaciones del cuerpo técnico. Me vive directamente a Curauma para preparar el selectivo”.

La deportista maulina va por sus segundos Juegos Panamericanos, para lo cual competirá en la prueba k-4 500 metros.

El Mindep-IND apoya el desarrollo del Canotaje con una Casa de Botes en Constitución que permite a los deportistas aprovechar las aguas del Río Maule en perfeccionar sus movimientos y velocidad.

Al respecto, la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos expresó que “la región ha tenido históricamente muy buenos canoístas y la actual generación no ha sido la excepción. Goviana (Reyes), las hermanas Fernanda y Fabiola Iracheta y Michael (García) por nombrar algunos nos han dado muchas alegrías como país. Esta generación de deportistas que están bajo el Programa del Gobierno “Promesas Chile”, les irá bien y podrán clasificar a Lima”.

Agregó que “si bien dentro de los seleccionados tenemos canoístas como Fernanda (Iracheta) de 15 años y otros jóvenes que deberemos preparar, tendrán un gran desafío dentro de cuatro años más, que es estar en la selección nacional para los Panamericanos del 2023 que se realizarán en nuestro país”, indicó Ramos.

El selectivo de Canotaje de Curauma fue confirmado para el 21 de abril.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo