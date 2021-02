Deporte 24-02-2021

CANOÍSTA MAULINO MICHAEL MARTÍNEZ INTENTARÁ CLASIFICAR AL PANAMERICANO DE BRASIL



Torneo Selectivo Nacional de Velocidad fue programado para el 5 de marzo en Laguna La Señoranza de Laja.



Se inician las competencias nacionales del Canotaje en tiempos de pandemia.

Bajo estrictas medidas sanitarias, se prepara el Torneo Selectivo Nacional en Laguna La Señoranza de Laja, Región del Biobío, programado para el cinco de marzo.

Para esa competencia, confirmó presencia el canoísta maulino Michael Martínez, quien intentará clasificar para el Campeonato Panamericano Específico de Brasil, programado para el presente año, siempre y cuando las condiciones sanitarias imperantes lo permitan.

Al respecto, la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos, manifestó “hemos seguido muy de cerca la evolución que ha tenido nuestro deportista de Constitución, Michael Martínez. El año pasado fue incorporado a la selección chilena sub-21 en donde ha crecido mucho en sus virtudes y capacidades para el canotaje, esperando que en el selectivo de Laja, logre clasificar al Panamericano de Brasil, tal cual fue cuando estuvo en el Campeonato Sudamericano de Argentina en donde fue campeón con 18 años de edad, así que es un deportista que apunta hacia el alto rendimiento”, sostuvo la autoridad del deporte regional.

En efecto, el joven deportista se encuentra desde noviembre pasado entrenando con la selección chilena sub-21 en el Centro Olímpico de Canotaje de Curauma, Región de Valparaíso, bajo la conducción del coach cubano, Evidio González.

Desde ese lugar, Michael Martínez indicó que su principal objetivo es lograr los resultados que le permitan estar en Brasil y posteriormente clasificar a Cali, Colombia “a Laja voy a llegar en muy buenas condiciones. Mi objetivo es clasificar al Panamericano de Brasil, por lo tanto en este selectivo nacional debo sacar el primer o segundo lugar. Si clasifico y voy a Brasil, mi objetivo ahí es lograr los resultados que me permitan competir en los Juegos Panamericanos de Cali 2021, así que viene un calendario muy exigente”.





EXPERIENCIA INTERNACIONAL



Con “La Roja” del canotaje, Michael Martínez ha obtenido importantes y meritorios logros deportivos.

Se colgó la medalla de bronce en los Juegos Sudamericanos de la Juventud, Santiago 2017 y la medalla de Oro en los Juegos Sudamericanos de Argentina 2018, por lo tanto las probabilidades de meterse en el pódium de los dos mejores del selectivo nacional de Alto del Biobío, son ciertas.

Expresó “tener bastantes posibilidades de sacar el primer lugar. He entrenado duro acá en Curauma. Nuestra meta es Cali 2021. Nos pusimos con mi coach, metas altas. En diciembre pasado estuvimos en un concentrado en Guatapé, Medellín, Colombia. Hicimos la base, es decir, logramos acumular capacidad aeróbica y resistencia. Remamos para sacar kilometraje y ahora, en Curauma, estamos haciendo entrenamientos más cortos. Buscando potencia y resistencia para la distancia en que competiremos”.

Además de Michael Martínez, en la selección nacional de canotaje sub-21, destaca Joaquín Cataldo de la Región del Biobío y Vicente Díaz de Talca “contra ellos voy a luchar por el cupo que me lleve al Panamericano de Brasil. El coach, Evidio González, además, nos está preparando a mí y a Cataldo para clasificar a Brasil y competir allá en la categoría C2”, precisó.

Asegura el joven canoísta “estar en óptimas condiciones para ganar”, concluyó.