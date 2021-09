Deportes 15-09-2021

Cansado de tantas criticas: Renunció presidente de Deportes Linares Mauricio Loyola



No solo en lo futbolístico esta mal el “depo”, lo económico también esta muy complicado. Hay QUE generar 10 millones de pesos mensuales que es el valor de la planilla de acuerdo a lo informado por los propios dirigentes en una de las asambleas.

Loyola, quien deja la cabeza albirroja, debido a las fuertes críticas que ha recibido, señaló que “hemos hecho mucho por el club, y no hemos sido compensados. Por eso vamos a dar un paso al costado, hay gente que quiere seguir trabajando, y desearle lo mejor, por eso nosotros estuvimos trabajando por más de 5 años, haciendo muchas cosas. Si bien este año nos tocó todo lo pesado y todo lo malo que venía de los directorios anteriores, no es que queramos culpar a nadie, porque hemos tratado de hacer lo mejor. Pero esto no significa que nos vamos a desligar del club; al contario, seguiremos apoyando. Una institución sin recursos económicos es tremendamente difícil llevarla. La gente que colabora es la misma de siempre, ahora sin el apoyo del municipio Deportes Linares no estaría compitiendo, por eso esperamos que nos siga ayudando para salir de estos momentos complicados”.

Claro que la polémica estuvo centrada en una reunión que se llevó a cabo en la municipalidad donde curiosamente el único que no sabia de esta cita era el presidente Mauricio Loyola. Es más, se juntaron con algunos auspiciadores que deben varios meses a la institución. Es de esperar que ahora se pongan al día, porque sería una vergüenza que se aprovecharan de la institución, sin cumplir con los compromisos pactados.

Quien asumiría la presidencia seria David Avendaño, quien sí ha participado de las reuniones con el alcalde Mario Meza, y Víctor Campos. “Estamos preparando el viaje para Villarrica , ya que el partido con Pilmahue se programó para este viernes a las 16:00 horas .Lamentablemente, tendremos que viajar de madrugada, porque los presupuestos no están a nuestro alcance; por eso hemos tenido que tomar la determinación de viajar el mismo día, puesto que las residenciales donde nos habíamos quedado en otras oportunidades están copadas y las que hay los valores están por la nubes y no nos daba para viajar antes . Vamos a seguir trabajando. El alcalde nos ha entregado su respaldo en seguir apoyándonos con este equipo que tiene la primera tarea de mantener la categoría. Creo que es la oportunidad para que todos los que quieran se puedan sumar al trabajo de Deportes Linares”.

Al cierre de esta edición había una reunión entre el alcalde Mario Meza y los presidentes de las asociaciones del fútbol amateur, para invitarlos a participar y que se puedan sumar, para apoyar a Deportes Linares.

Extraoficialmente se ha filtrado la información que el municipio estaría viendo el problema económico por el cual está atravesando la institución que es de todos los linarenses y que busca por lo menos este año salvar la categoría.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo