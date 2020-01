Social 15-01-2020

Cantante Cari Monteci promociona su nuevo single “No me voy a mentir”

La joven cantautora chilena Cari Monteci realizó una nueva visita a esta zona, para promocionar su nuevo single "No me voy a mentir", que está sonando en las radios y en sus plataformas digitales.



La intérprete, considerada como una de las cantantes con mayor proyección en el país, muestra una sensual y atractiva faceta para volver a encantar con la romántica balada.



“Es una canción que habla de lo que uno busca al final de una separación, no sólo en el amor de pareja, sino también en lo emocional, rescatando los sonidos de la balada”.



“Hemos tenido una muy buena recepción con este tema y espero replicar el éxito de “Vamos niña”, que acompañó a las jugadoras chilenas que participaron en el mundial de fútbol femenino, y que además me ha permitido actuar en muchos estadios del país. Espero hacerlo también más adelante en Linares”, afirmó la artista