Crónica 19-06-2021

Cantante linarense Saúl Alarcón se prepara para la cuarta temporada del programa “Yo Soy”, de Chilevisión

Saúl Alarcón lleva muchos años dedicado a la música. Primero en su ciudad natal, Linares, y luego recorriendo diversas partes del país, cantando en eventos y espacios públicos. Pero ahora, imitando a Nicola di Bari, ha tenido su consolidación a través del programa “Yo Soy”, de Chilevisión.

“Ha sido una gran experiencia, y el ser reconocido masivamente es un gran aliciente para seguir en la música que ha sido siempre mi gran pasión, desde que era muy joven”.

“Canto todo tipo de canciones, especialmente románticas, pero en el canal me invitaron, por mi estilo, a perfeccionar la interpretación del gran ídolo italiano Nicola di Bari, y eso me ha generado muchas satisfacciones. Me llevo muy bien con todos mis compañeros imitadores, porque todos tenemos nuestros sueños. Además, he sido muy bien considerado por el jurado, y con lo aprendido en este paso por la televisión, espero realizar una buena presentación en la cuarta temporada del programa”, señaló el artista, agregando que “es un orgullo estar en un espacio televisivo que tiene tanta audiencia y representando a Linares, que es lo más importante”.