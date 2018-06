Política 20-06-2018

Cantantes líricos critican exclusión de la ópera en la Ley de Artes Escénicas: "Es un desconocimiento enorme"

"Consideremos la siguiente imagen: Inauguración del Campeonato Mundial de Fútbol en Rusia. ¿Qué artistas figuran en primera línea en ese espectáculo contemplado y disfrutado por casi toda la humanidad? Los más importantes cantantes líricos rusos del momento".

Con este ejemplo, el Colectivo de Cantantes Líricos de Chile busca ilustrar la importancia que su disciplina tiene "en la formación cultural de la ciudadanía chilena". Esto, con el fin de expresar sus críticas al proyecto de Ley de Artes Escénicas, que hasta el momento excluye y deja desprotegidos a la ópera, al ballet y a la actividad coral. "Quizás por la naturaleza de la formación solística del cantante, nos ha costado más entendernos como colectivo y desarrollar plataformas de organización. No obstante, esta exclusión que hoy ha prevalecido sobre nuestro quehacer en este cuerpo legal nos ha impulsado a agruparnos, puesto que los problemas gremiales que nos aquejan e identifican son comunes a todos", se lee en la misiva que la agrupación envió. Su preocupación responde principalmente a lo ocurrido el pasado miércoles en la Comisión de Educación y Cultura del Senado, cuando se rechazó acceder a las indicaciones del Ejecutivo, de incluir en el texto expresamente: "ópera, ballet y actividad coral". Actualmente, el documento menciona solo a las disciplinas del teatro, la danza, el circo, los títeres y la narración oral. "Si esta ley busca cautelar los derechos de los trabajadores de las artes escénicas, no pueden ser excluidos los trabajadores de artes escénicas musicales, en sus diversas disciplinas, dado que carecemos absolutamente de una legislación que ejerza dicha cautela sobre el cumplimiento de nuestros derechos como trabajadores", expresa el Colectivo de Cantantes Líricos. "Los cantantes líricos chilenos no hemos tenido participación alguna en el diseño de las políticas de administración de las instituciones que albergan nuestro quehacer", añaden. La agrupación de artistas enfatiza que "excluir a la ópera argumentando que el Teatro Municipal de Santiago recibe un monto tal o cual, equivale a no valorar que la ópera es un género amplio". "De los profesionales de artes escénicas con formación académica existentes en Chile, menos del 10% son albergados en el Teatro Municipal", detallan. También señalan: "Si bien la actividad coral está presente en el Consejo de la Música, éste sólo vela por la asignación de fondos y no por la cautela de los derechos de los cantantes". El comunicado está firmado por más de cien cantantes líricos, entre ellos, Verónica Villaroel, Sergio Gallardo y la Asociación de Cantantes Líricos de Atacama. "Constatamos un enorme desconocimiento, tanto en la base social como en la estructura del estado, sobre el gran aporte que estas artes brindan a la formación cultural socioeconómica y subjetiva de la ciudadanía chilena", sostienen.