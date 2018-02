Cultura 28-02-2018

Cantos, danzas y acrobacias presentará el grupo de Capoeira linarense Meu Deus

Este sábado el grupo liderado por Miguel Luengo realizará su encuentro, en donde además de seguir aprendiendo la disciplina, realizarán una exhibición abierta en la plaza de armas.



Capoeira es un arte marcial afro-brasileño que combina facetas de danza, música y acrobacias, así como expresión corporal. Fue desarrollado en Brasil por descendientes africanos con influencias indígenas, probablemente a principios del siglo XVI. Es conocido por sus rápidos y complejos movimientos. Es una disciplina llamativa, y este sábado 3 de marzo tendrán un encuentro en donde el público general podrá ser espectador y por qué no, tal vez alguien termine motivándose.

Son varias actividades que organiza el grupo Capoeira “Meu Deus” sede Linares, lo primero es una clase que comienza a las 10:30 para los que ya estudian la disciplina, pero es abierta a quien quiera ir a mirar y disfrutar de este deporte, se realizará en el Gimnasio del Liceo Politécnico y será el maestro que creó este grupo en Chile el que imparta este curso. En la tarde será la ceremonia de graduación y luego una demostración ahí mismo en el Liceo ubicado en Presidente Ibáñez esquina Freire. Luego en la noche a las 22 horas se realizará una “Roda” en Plaza de Armas. La roda, viene del portugués y quiere decir ronda, ahí los participantes se reúnen para tocar, cantar y realizar juegos, combates y demostraciones.

Miguel Luengo, profesor del grupo linarense de Capoeira Meu Deus, hace la invitación “a mirar, a informarse de lo que se trata, muchos están buscando cosas que hacer y ahí tal vez pueden descubrir algo interesante”, cuenta.

Este grupo ya lleva diez años, con clases formales, en donde cada sábado se reúnen para compartir, ensayar y crecer como personas.

La historia de este grupo comienza con su profesor Miguel Luengo, quien a la edad de 15 años comenzó a asistir a un centro abierto llamado CAD. Allí les brindaban almuerzo, los ayudaban con las tareas del colegio e impartían talleres como dactilografía, computación y deporte. Pero como estos talleres no les motivaban mucho- según cuenta Miguel- los encargados del CAD optaron por algo más innovador y fue así como conoció el Capoeira. Ahí compartiría con Juan Carlos (gato) un estudiante de grupo Meia Lua de buzios (Brasil). Quien fue la persona que le inició en este deporte.

El taller de capoeira duró un año aproximadamente, tiempo en el cual cuenta “pude conocer jóvenes de Constitución y Longaví que también practicaban capoeira y juntos decidimos unirnos a un grupo de Santiago llamado capoeira meu deus (chile) y su profesor Mario Cortez quien actualmente es más conocido como mestre "fuga”, relata Luengo.

Gracias a sus viajes dentro de Vll región y también a Santiago para tomar clases y participar en eventos hoy a conseguido el grado de instructor de este deporte que asegura le apasiona.

“La capoeira para mí ha sido fundamental en mi vida dado que cuando empecé a practicar yo no estudiaba ni trabajaba, era un niño problema. Ahora trabajo de día y en la noche asisto a CFT San Agustín donde me encuentro cursando mi tercer semestre de técnico nivel superior en obras civiles y en los fines de semana entreno capoeira, pero todo esto no sería posible sin el apoyo de mi pareja y mi hija”, manifiesta.



Para Miguel este deporte cambió su vida, sus amistades y sus posibilidades, comenzó a soñar. Antes no estudiaba y ahora ya casi no tiene tiempo entre todas sus actividades. Porque el Capoeira cambió su vida.