Nacional 21-02-2019

Caos en metro Los Libertadores: La externalidad de la Línea 3 que la empresa, el MOP y las municipalidades buscan mitigar

El 22 de enero fue un día de fiesta en el sector norte de Santiago. Ese día comenzó a funcionar la Línea 3 del Metro que entre otras comunas pasa por Independencia, Conchalí y finaliza en la estación Los Libertadores en Quilicura. Aunque existe un proyecto en marcha para que la red llegue al centro de esta última comuna, los vecinos festejaron ese día martes de verano: podrían llegar al centro de Santiago en cerca de 20 minutos. Pero un mes después el dulce también tiene un sabor agraz. El alto número de usuarios ha generado un caos en el entorno de la estación terminal Los Libertadores que, según usuarios y algunas autoridades municipales, no estaba preparada para recibir este alto flujo, más aún considerando que se emplaza en límite urbano de Quilicura, colindando con Conchalí y Huechuraba. Tres populosas comunas que sumadas tienen una población de más de 430 mil habitantes.

en subir y generan la congestión. No hay dónde cruzar al salir de la estación y la gente pasa por donde quiere, no hay nada señalizado. Convivencia autos peatones pésima. La situación está del terror", comentó a Emol Johanna Flores (45), quien utiliza a diario el nuevo recorrido. La falta de una vía exclusiva para peatones, la existencia de veredas muy pequeñas y la escasa señalización para los transeúntes son parte de los problemas. La presencia constante de personas ha generado también un creciente comercio ambulante, donde incluso se reporta la venta de bebidas alcohólicas en la vía pública. Lo anterior, ha provocado un importante desorden vial, empujando a las personas a transitar por las calles, especialmente durante horas punta, lo que se traduce en una alta congestión vehicular. Los buses del Transantiago no dan abasto para el alto número de peatones que sale de la estación, produciendo amontonamientos en paraderos que, según usuarios, estarían mal posicionados. Las autoridades ya trabajan en mitigar estos efectos ante la inminente llegada de marzo.