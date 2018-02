Política 21-02-2018

Capellán de Gendarmería acusó "abandono estatal" en las cárceles chilenas

El capellán de Gendarmería, Luis Roblero, afirmó en El Diario de Cooperativa que existe "abandono" por parte del Estado en las cárceles del país y que, más que aumentar recursos, se necesita una buena gestión.

Tras el informe de la Corte Suprema que advirtió sobre la situación "grave" existente en las cárceles del país, debido al alto nivel de hacinamiento en los recintos penitenciarios, Roblero manifestó que "son nefastas las consecuencias no sólo porque no se rehabilita una vida, que podría rehabilitarse, reinsertarse en la sociedad, sino que muchas veces terminan con la muerte".

El capellán dio cuenta que "es muy grave" lo que señala el informe, pues en el mismo se parte "reconociendo que el 2003 fue uno de los primeros informes, con la señora Mónica Maldonado, y que ese informe con éste actual no tiene grandes cambios".

"Uno puede concluir que hay un abandono estatal en materia carcelaria que se hace bastante grave porque las condiciones no han cambiado, según lo que dice el informe. Entonces, es grave... vamos acumulando informes y contienen la misma información", lamentó.

El capellán de Gendarmería sostuvo que se debe dar "importancia al tema carcelario, poner en valor la reinserción social, dejar de lado esta suerte de venganza, vendetta, que tenemos con las personas que han delinquido".

"Uno entiende el dolor de las víctimas, la primera afinidad es con ellas, pero tenemos que volver a comprender que la justicia nos mueve a hacernos cargo de las personas que delinquieron. No nos hacemos cargo con 15, 16, 18 horas de encierro o con condiciones insalubres como existen en algunas unidades penales o con una reinserción o actividades para reinserción deficientes", agregó.

Sentenció que "no nos estamos haciendo cargo del problema".