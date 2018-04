Opinión 13-04-2018

Capitalismo y sus seducidos

Se cuenta en España que, a finales del siglo XIX, había una viejecita vendiendo cerillas (fósforos) en la puerta de la ópera de Madrid, en el mes de enero a las dos de la madrugada, casi muerta de frío, y envuelta en una toquilla, vendiendo cerillas para poder subsistir, y cuando entraban hombres y mujeres envueltos en armiños, en capas con lujo y con joyas, seducida por tanto boato exclamaba “Qué bien vivimos en Madrid”.

Nos encontramos con una sociedad en la que a través de estrategias psicológicas se controla el comportamiento de los individuos; no hace falta vigilarles ni obligarles, pues se hallan perfectamente construidos para ajustarse al modelo social de una sociedad capitalista de consumo.

Efectivamente, frente a este modelo donde a la persona se le exige un exitismo económico, en que se le permite o se le niega, se le obliga o se le impide, esta oferta de consumo que parece ser la sociedad de la libertad, en la que sus límites son difusos El sujeto consumidor consume libremente, lo que puede, porque su deseo lo obliga, pero no su necesidad. Las posibilidades de elección son tan amplias que la sensación de libertad es constante. Nadie nos obliga a consumir, consumimos libremente. Pero precisamente ahí se encuentra la clave de la seducción.

La seducción consumista consiste, precisamente, en construir los deseos de las personas. No se trata de decirles lo que tienen que hacer, sino de hacerles ver, a través de la publicidad, lo magnífica que será su vida si consumen determinados productos: éxito (sexual, laboral, social), la felicidad será nuestra recompensa. El consumo nos conduce hacia el objeto, nos seduce, produciéndonos la necesidad de tener productos que quizá nunca hubiéramos necesitado o deseado, si la publicidad no nos hubiera incitado a ello.

La tremenda estrategia del capitalismo consiste en someter a la dinámica del consumo también los elementos ideológicos políticos. En cuanto surge una tendencia social potente, el consumismo la fagocita. Así ocurre, por ejemplo, con la ecología, que ha dado lugar a toda una gama de productos "bio" que nada tienen de ecológicos pero que contribuyen a producir en el consumidor, también, una satisfacción de carácter ideológico.

El sociólogo Jesús Ibáñez decía que el individuo es el objeto que mejor ha producido el capitalismo de consumo, pues nos construye tal como nos necesita. Por eso se hace tan difícil buscar alternativas en esta sociedad. Porque su dominio coincide con nuestro modo de vida aceptado. No se trata de luchar contra una sociedad que nos oprime y explota, sino contra un sistema que nos dice que nos hace felices. Y le creemos. Y si realmente no nos sentimos felices, pensamos que esa es la estrategia final del sistema: responsabilizar al individuo de sus fracasos como sistema. Si no tenemos trabajo, es porque no estamos bien formados, porque no somos suficientemente "competentes", insisten los "expertos", si no estamos sanos es porque no nos cuidamos lo suficiente, si no somos felices es porque no sabemos encontrar nuestro camino. Y si nuestros países no salen adelante es porque no saben generar suficiente confianza en los mercados y no hay inversión extranjera. Ante una estrategia tan impúdica, aunque envuelta en papel de celofán. El problema no es del sistema, repleto de oportunidades y tentaciones, sino nuestro, que no sabemos tomar conciencia de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor.

Esta industria de creación de consumidores se tornó una realidad en los países más desarrollados como Gran Bretaña y los EE.UU., más o menos un siglo atrás porque no iba a ser fácil controlar a una población por la fuerza. Habían ganado demasiada libertad: organizaciones de trabajo, parlamentos con partidos del trabajo, las mujeres habían logrado su derecho a votar, por lo tanto, había que controlar a la gente por medio de sus aptitudes, creencias, emociones, sensaciones e infundir temores a cambios políticos.

Bien, una de las mejores maneras de controlar a las personas en términos de actitudes es lo que el gran economista Thorstein Veblen llamó “Fábrica de consumidores”

“Se pueden fabricar deseos, haz que obtener cosas que están a tu alcance sea la esencia de la vida. Ellos van a quedar atrapados, convirtiéndose en consumidores.

El sistema perfecto sería una sociedad subyugada en una diada, en un par. El par eres tú y la televisión, o tal vez ahora eres tú y el internet, o tú y tu celular multifuncional.

Por lo que vemos, la publicidad, la política y los mercados suponen y crean consumidores y electorados desinformados y fuera de una realidad social, que toman decisiones irracionales para que no vayan contra sus propios intereses de deseos de consumos y privilegios.

En Chile, este fenómeno electoral lo vimos en las recientes elecciones presidenciales a quienes se les denominó “fachos pobres”, claro ejemplo de consumistas seducidos sin una reflexión crítica, creyentes en el espejismo del consumo de que el tener más que el otro, es signo de éxito y felicidad y temerosos ante cualquier cambio mínimo de perder privilegios soñados que el sistema capitalista les niega y les acota hasta donde pueden llegar por su escaso ingreso económico.

La alternativa al sistema de consumo capitalista se llama CONCIENCIA. Es lo que tenemos que formarnos todos los días en la reflexión, en el debate, en el examen en profundidad de las cosas, de las circunstancias y diferenciar entre satisfacer LA NECESIDAD de LOS DESEOS.

Donald Trump, actual presidente de los EE.UU., es considerado uno de los hombres más ricos de los EE.UU., en un país superpotencia de más de 340 millones de habitantes, sin embargo, en Chile hay 7 familias, que cada una poseen más dinero que él, entre ellas el actual presidente, en un país de 17 millones de habitantes, donde, nos hemos convertido en consumistas fabricantes de riquezas para un muy pequeño grupo de familias.

¿Qué es lo que tenemos para cambiar este sistema de sociedad de consumo?

“Nada más que la conciencia. El tomar conciencia de todos los hechos, la conciencia de mis propios derechos.

La conciencia de que soy un ser humano, sencillamente un ser humano y que no quiero ser más que eso.

La conciencia de que todo lo que está en el mundo me pertenece, no en el sentido de la propiedad, me pertenece como responsabilidad.

Me pertenece con derecho a saber, con derecho a intervenir, con derecho a cambiar.

Esto de llama conciencia” (José Saramago, Premio Nobel de literatura, 1998)





Carlos Cabezas Gálvez, escritor y ensayista