Nacional 16-05-2020

Carabineros ante cuarentena en Gran Santiago: Si no hay disciplina, estamos fritos



Ad portas de la cuarentena total que regirá desde mañana viernes en el Gran Santiago, Carabineros llamó a la ciudadanía a tomar "conciencia" de la situación y a respetar el confinamiento, ya que, de lo contrario, "estamos fritos".

Así lo manifestó el jefe de zona Metropolitana Este, general Enrique Bassaletti, la mañana de este jueves en conversación con El Diario de Cooperativa, apuntando a que no hay efectivos suficientes para fiscalizar a la totalidad de la población de la Región Metropolitana que deberá, desde las 22:00 horas de la próxima jornada, estar en cuarentena.

"Es una situación compleja por la cantidad de comunas y de habitantes, hablamos de quizás más de 6 millones de personas", aproximó el uniformado.

Y si bien "hay un plan que se articula desde la integración de Carabineros con la PDI y fuerzas militares para recorridos y controles", advirtió: "Tengo que ser súper claro y franco: si se hace una simple regla de proporciones a la cantidad de efectivos que podemos estar simultáneamente, frente a que la gente no tenga la disciplina de cumplir las medidas, estamos fritos".

Ante ello, exhortó a que los santiaguinos tomen conciencia de "la gravedad de la situación".

Resaltó que el compromiso policial ha estado desde el primer momento de la pandemia en el país, en tanto que "desde ayer, en algunas comunas, como Peñalolén y Puente Alto, hemos compuesto grupos de trabajos integrados y hemos sido bien implacables", y afirmó que "el mensaje para quienes no cumplan (...) es de cero tolerancia frente a las infracciones".

En ese marco, detalló que en la última jornada hubo 1.406 personas que no cumplieron las disposiciones de la autoridad en todo el país: 785 infringieron el toque de queda nocturno que rige -indefinidamente- a nivel nacional, y 621, las cuarentenas vigentes en 30 comunas del país.