Policial 17-05-2020

Carabineros aumenta fiscalizaciones en la zona cordillerana de Linares durante este fin de semana



De manera permanente se están fiscalizando los vehículos que transitan por el lugar. De ellos, en las últimas 48 horas, 178 fueron devueltos por no cumplir con la normativa establecida por la autoridad.

Carabineros de la 1era Comisaría de Linares, realiza servicios de seguridad preventivo y de autocuidado por todo el sector. Una de ellas es la barrera sanitaria ubicada en el sector cordillerano en la Ruta L-535 Km. 25, acceso hacia el Cajón de Achibueno, un área turística por excelencia y visitado notablemente por turistas cada fin de semana, panorama que ha cambiado debido a la emergencia sanitaria que está viviendo Chile y el mundo entero, por la pandemia del Coronavirus. Tras esta realidad instaurada, cientos de personas, muchas de ellas quienes mantienen segundas viviendas en estos sectores o simplemente deciden visitar el área como un paseo de fin de semana han continuado con su rutina. Ante ello es que Carabineros ha redoblado las fiscalizaciones con el objeto de salvaguardar la integridad de las personas y evitar la propagación del Covid_19. Pese a los reiterados llamados efectuados por las autoridades del país, la ciudadanía continúa desarrollando traslados a estos lugares, quedando en evidencia tras la cantidad de fiscalizaciones que se han desarrollado en las últimas 48 horas que asciende a la cantidad de 716 vehículos, de ellos 178 han sido devueltas, por no cumplir con la normativa establecida.

El comisario de la 1era Comisaría de Linares, Mayor José Cárcamo comentó que “desde el inicio de este fin de semana ya sean fiscalizando más de 716 vehículos en el sector de la barrera sanitaria ubicada en el sector cordillerano en la Ruta L-535 Km. 25, acceso hacia el Cajón de Achibueno, de ello una cantidad de 178 automóviles han debido regresar, por no cumplir con las normativas; El llamando es a quedarse en sus hogares y salir de ellos sólo en situaciones excepcionales, es el momento de cuidarse, y a su vez a los demás, y de esta manera evitar el contagio del Coronavirus”.