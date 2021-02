Policial 19-02-2021

Carabineros de Cauquenes entregó recomendaciones para prevenir robos en domicilios



Se orientó a los vecinos además de dar respuestas a sus inquietudes.





Carabineros de la Oficina de Integración Comunitaria de la Cuarta Comisaría de Cauquenes, realiza despliegues por la ciudad, con el objetivo de entregar a los vecinos medidas de prevención direccionadas a evitar ser víctimas de los delincuentes. En esta ocasión, se dieron cita en la población Santa Sofía, donde se efectuó un puerta a puerta, además de recorrer durante la semana el centro de la comuna, entregando recomendaciones preventivas respectivas.



Dentro de ellas, se recalcó que se debe resguardar el entorno y crear cadenas de colaboración con vecinos para prevenir robos en el barrio; coordinarse con los vecinos para implementar medidas en conjunto y avisar si el domicilio queda vacío a gente de confianza o a un familiar cercano, entregando datos de contacto para casos de emergencia.



Se debe mantener iluminado el acceso a los domicilios, patios y jardines, y no dejar cosas valiosas en el exterior; se enfatizó en el resguardo de seguridad de las puertas, ventanas.



Instalar rejas o mallas con materiales transparentes que permitan ver quien transita por la calle; cierres en puertas y ventanas que dificulten el ingreso y una cadena de seguridad en la puerta de acceso.



Asegurar los marcos de puertas y ventanas, para que no sean forzados fácilmente, teniendo al menos dos cerraduras de seguridad en la puerta de acceso; utilizar protecciones y/o alarmas en ventanas y cierres de terrazas y considerar el uso de dispositivos que enciendan luces exteriores automáticamente.



Durante la noche:

-Transite por vías bien iluminadas.

- Si la vereda tiene muchos árboles, hágalo por la calzada y atento al tránsito

de vehículos.

- Espere el bus en un sitio bien iluminado y, preferentemente, donde haya más gente.



- Instruya a sus hijos en edad de pololeo, para que no concurran a lugares solitarios y sin iluminación.



- No utilice atajos a través de lugares pobremente iluminados



- No atraviese parques durante las horas de oscuridad.



Durante el día:

- No use objetos de valor (joyas) si va a utilizar la locomoción colectiva o transitar en la vía pública, o lugares como ferias libres, locales comerciales o paseos.

- Camine atento a lo que pase a su alrededor y evite aglomeraciones.

- No lleve las manos en los bolsillos, ya que es más fácil que lo asalten sin que pueda reaccionar

Carabineros continuará realizando acciones de carácter preventivo en los distintos sectores de la comuna, con la finalidad de entregar medidas de prevención y autocuidado a la comunidad.