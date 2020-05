Opinión 26-05-2020

Carabineros de Chile en el centro de la emergencia sanitaria



Históricamente nos remontamos al año 1918 cuando la epidemia de Gripe Española azotó el país, causando la muerte de al menos 42.000 chilenos, entre ese año y 1921, fue un episodio que marcó el punto de inflexión entre la antigua epidemiología y la que actualmente maneja la crisis sanitaria. Para entonces era un país distinto, con instituciones diferentes y un escenario en que la “Cuestión Social” estaba en pleno desarrollo, con este escenario la función de policía recaía no en Carabineros de Chile, por cuanto aún no nacía a la vida republicana como una institución garante del Orden y la Seguridad Pública interior, sino que existía otra Institución que cumplía estas funciones y que a la postre sería una de las bases de Carabineros de Chile.

Las Policías Fiscales, nacen en una época compleja en materia económica y social. La denominada “cuestión social” estaba en pleno desarrollo y sus consecuencias se vislumbraban fundamentalmente en las condiciones de hacinamiento en que vivían los sectores más desposeídos. Entonces, la tasa de natalidad era muy alta; al igual que la mortalidad infantil. Muchos niños quedaban huérfanos a temprana edad o simplemente eran abandonados por sus padres, quienes no tenían para mantenerlos. Estos factores motivaron a la Policía Fiscal de Santiago a crear escuelas nocturnas en las comisarías, con el fin de alfabetizar a los niños pobres o sin hogar. A ellas también asistían los adultos y adolescentes que trabajaban durante el día y no podían estudiar a otra hora. Fuente: (https://www.museocarabineros.cl/sitio/portfolio/policias-fiscales-tres-decadas-al-servicio-de-la-nacion)

De esta forma, las Policías Fiscales cumplían un rol fundamental, siendo así que para la época de Pandemia (Gripe Española) entre 1918 y 1921, contaba con una sección de aseo, ornato y salubridad que para entonces debió hacer cumplir la normativa sanitaria, proceder a las clausuras de establecimientos que infringieran la norma y la detención de las personas que vulneraban la normativa legal existente en esa época y que pusieran en riesgo la salud pública.

Posteriormente en el año 1927 las Policías Fiscales su fusionarían con el Cuerpo de Carabineros del Ejercito, formando así a Carabineros de Chile, hoy la Institución que pertenece a todos los chilenos y cuya misión establecida a través de la Constitución Política de la República, nos faculta a cumplir con el mismo ímpetu y responsabilidad que antaño, las funciones de control y fiscalización de las normas sanitarias y aquellas dispuestas a raíz del Estado de Excepción Constitucional que vive el país en esta época de pandemia, enfrentando la propagación del ya conocido “Covid-19”.

La historia es un proceso del cual debemos aprender, Como Carabineros nunca enfrentamos una situación como la que el mundo entero vive hoy, sin embargo, escudriñando la historia, nuestros antepasados, quienes cumplían una función similar ya se enfrentaron a esta amenaza y salieron fortalecidos a pesar de la crisis, gracias a la ayuda y colaboración de todo un país.

Es por eso que el llamado que hace hoy Carabineros de Chile a toda la comunidad, es confiar en la función que cumple la institución, en donde cada uno de sus miembros pone todo de sí para enfrentar esta emergencia, ayudar al más desposeído, ir en auxilio de quien lo necesite y ser enérgico al momento de controlar a quien incumple las disposiciones sanitarias, porque la irresponsabilidad de unos pocos no puede exponer la vida ni la salud de la gran mayoría de chilenos.



(Subprefecto Administrativo de la Prefectura de Linares, Teniente Coronel José Lorca)