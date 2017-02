Crónica 22-02-2017

Carabineros de Chile: Labocar y SEBV realizan un llamando preventivo a la ciudadanía.

Personal especializado del Laboratorio de Criminalística LABOCAR junto a la Sección de Encargo y Búsqueda de vehículos SEBV, efectuaron ayer martes 21 durante la mañana en la plaza de armas de Talca, la entrega de medidas preventivas respecto a la detección de billetes falsos y a su vez, patentes adulteradas.

La idea central es enseñar a la comunidad a que estar atentos frente a los delitos que puedan ocurrir, respecto a billetes falsos y como detectarlos, sobre todo en este periodo donde las familias efectúan las compras escolares y los centros comerciales como a su vez las calles se ven repletas de personas adquiriendo distintos productos para que los niños concurran a los recintos educacionales, aumentando en gran cantidad el flujo del papel moneda.

Por su parte, el Capitán del Laboratorio de Criminalística LABOCAR Talca, Bryan Ianiszewski Cordovez menciono “Carabineros educa constantemente a la ciudadanía, referente a distintas temáticas, en esta ocasión se pretende insistir en la comunidad que logren captar las diferencias existentes entre un billete falso y uno que lo sea; enseñar a identificar estos elementos de manera sencilla, con tres pasos muy básicos, que son tocar el billete, mirar el billete y realizar un movimiento de inclinación del mismo para poder detectar todas las medidas de seguridad que el Banco Central ha otorgado para que la gente pueda diferenciarlos”, apuntó el Oficial.

En caso de portar un billete falso, con conocimiento que es falso y hacer circular este papel moneda, es un delito; es por ello que al mantener un billete falso, se debe entregar al Banco o a las policías. ”Al entregar el billete falso ayuda a que este hecho sea conocido por las policías, por el Banco Central y así se pueda dar termino a la circulación de billetes falsos. El destruir un billete falso no tiene sentido, ya que con eso estamos ayudando a que este tipo de delitos de elaboración de billetes falsos y la comercialización de los mismos continúe”, agregó el Oficial.

A su vez, la Sección de Encargo y Búsqueda de vehículos SEBV entregaron información sobre como reconocer las patentes que han sido adulteradas y que hacer en el caso de ello, junto a ello el objetivo es que la persona estén atentos a sus vehículos y que no descuiden las medidas de seguridad, adoptando los siguientes consejos como:

- Desconfíe de ofertas muy convenientes, podría tratarse de un automóvil robado.

- Cómprelo en negocios establecidos del ramo.

- Si le compra a un particular, compruebe su domicilio.



- Verifique que la compra sea a un propietario y no a un tercero.



- Revise que ambas placas patentes sean originales.



- Revise que los números del motor y chasis del vehículo sean originales y correspondan a la documentación.



- Grabe en los vidrios, u otro lugar de la carrocería, la patente de su vehículo.



- Compruebe que los sellos (catalíticos o revisión técnica) correspondan a las patentes y vehículos a adquirir.



- Consulte a Carabineros si se registra algún problema.



- Transfiéralo inmediatamente a su nombre y asegúrese de recibir un certificado de dominio en su domicilio, además de exigir la transferencia al vender su vehículo.

En caso de ser víctima de robo del vehículo o de especies desde el interior avise de inmediato a carabineros, y a si mismo al mantener información relacionada con delitos que afecten al parque vehicular