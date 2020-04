Policial 14-04-2020

Carabineros de la Prefectura de Linares realizó intensas fiscalizaciones durante en fin de semana



Servicios policiales preventivos de tránsito se efectuaran con el objeto de apoyar la labor minuciosa que se está realizando, con la finalidad de evitar el Coronavirus. Ante ello, se desplegaron diversos puntos de inspección, tanto en balnearios, zonas precordilleranos además de controles tanto en Ruta 5 sur como en sectores interiores de todas las comunas en la jurisdicción de las Provincias de Linares y Cauquenes; instancias en las que se trabajó junto a personal de salud, además de contar con presencia de autoridades regionales, quienes de forma permanente estuvieron monitoreando el accionar por toda la región. Se inspeccionaron los traslados de los vehículos que circulaban por las diferentes rutas y caminos internos, cumpliendo un rol preventivo reiterando las medidas de seguridad, además de la entrega de recomendaciones de autocuidado.



Dentro de uno de los ejes principales en que se enfocó la labor del fin de semana, figuró el evitar que las personas concurrieran a segundas viviendas. En este contexto se menciona que 154 vehículos fueron devueltos desde los controles policiales y sanitarios, quienes no tenían como justificar su traslado. A sus vez hubo 105 personas que no respetaron el toque de queda y se entregaron 466 salvoconductos, (cifras consideradas de jueves a domingo)



Referente al accionar de las labores policiales implementadas durante este fin de semana, el Subprefecto Administrativo de la Prefectura de Linares, Mayor José Lorca mencionó que desde el día jueves hasta el domingo, un total de 154 vehículos fueron devueltos debido a que no tenían como justificar sus traslados; además los puntos de controles sanitarios existentes, se mantendrán de manera permanente y de forma indefinida.



Carabineros continuará de forma permanente entregando seguridad durante la contingencia, con el objeto de evitar la propagación del Covid-19, y salvaguardar a la ciudadanía.