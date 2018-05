Policial 10-05-2018

Carabineros de Linares hace un llamado a la ciudadanía a entregar su arma

Aquel armamento que no esté debidamente inscrito y autorizado, debe ser entregado a la autoridad correspondiente. Es el principio que orienta la campaña “Entrega tu Arma”.

En Linares, ya han llegado de estas especies, entre otras, revólveres, pistolas, rifles, escopetas y armas hechizas, que están prontas a ser destruidas gracias a la campaña Entrega tu Arma, una iniciativa permanente, que busca que todas las personas que posean un arma de fuego, se inscrita o no, y también municiones, las entreguen sin ningún tipo de sanción, en un proceso que es totalmente anónimo.

El Comisario de Carabineros de Linares, Mayor Juan Gibert Payahuala enfatizó que “debido a la nueva Ley de control de armas, se darán penas más altas y duras a aquellas personas que tengan o porten armas no autorizadas e inscritas, por esta razón nuestra campaña llama a la comunidad a entregar las armas a carabineros, de una forma voluntaria y anónima. Nos interesa proteger a las personas para que estas armas no caigan en manos equivocadas por eso lo mejor es que las armas o municiones estén debidamente legalizadas o bien sean devueltas a Carabineros”.

Las armas pueden ser entregadas en cualquier unidad policial; vehículos, comisarías y retenes móviles. El tipo de arma puede ser: heredada, no inscrita, transformada y no importa la condición en que se encuentren.

De esta manera, Carabineros busca orientar a las personas con respecto a la tenencia legal de armas de fuego, evitando que estas lleguen a manos de antisociales, los que podrían darle un mal uso al momento de efectuar un hecho delictual.