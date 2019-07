Policial 24-07-2019

Carabineros de Linares llama a prevenir robos y hurtos

La Patrulla Comunitaria de la Primera Comisaría de Linares, realizó un recorrido territorial por los sectores correspondiente a la “Población Batuco”, perteneciente al Cuadrante N° 3, donde realizaron un puerta a puerta por el sector.

Se entregaron consejos que deben mantener presentes, cuando asistan a lugares públicos, estando atentos a sus pertenencias personales, prestando atención al entorno sobre todo en situaciones de aglomeración. A su vez, evitar en todo momento de exponer joyas u objetos de valor, evitar lugares de baja afluencia de público en la noche o la madrugada, no caminar por sectores poco iluminados y sin vigilancia, además de incentivas a mantener las medidas de seguridad respectivas en sus domicilios, cuando estén en su interior como cuando deban salir de ellos.

En caso de ser víctima de un delito:

-Mantenga la calma: No intente cerrar puertas ni ventanas.

-Si se encuentra fuera de su casa, no ingrese los delincuentes pueden encontrarse seguir adentro.

-Llame a Carabineros: Llame de inmediato al nivel de emergencia 133 o a al cuadrante de su sector.

-Si no puede, pídale a un vecino indicando: Lugar exacto del robo, nombre y apellido.

-Indique a Carabineros cualquier información que pueda (vecinos, amistades, sospechosas de alguien, etc) relativas al hecho. Si sospecha de alguien manifestarlo no es acusarlo, es aportar información para poder resolver el caso, orientar de mejor forma el curso de la investigación.

-Realizar la denuncia: En el caso de haber seguros involucrados debe solicitar los antecedentes de la denuncia en la Unidad donde se realizó o en la Fiscalía Local.

-En caso de sustracción de cédula de identidad: debe ser bloqueada lo antes posible a través del número 27822484 del Registro Civil.