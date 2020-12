Policial 11-12-2020

Carabineros de Linares realiza prevención sobre billetes falsos





Carabineros de la Oficina de Integración Comunitaria de la Primera Comisaría de Linares, ya en vísperas de las fiestas de fin de año y por el aumento de dinero en efectivo circulante debido a las compras navideñas, desarrolla una acción comunicacional que busca educar y orientar a la Comunidad, respecto a detectar los billetes falsos e identificar los que están dañados y son válidos y los que no lo son.

Para descubrir y evitar ser víctima de estafas a través de este accionar, se resaltaron los tres pasos básicos, que son: tocar el billete, mirar el billete y realizar un movimiento de inclinación del mismo para poder detectar si es falso o no lo es.

En caso de portar un billete falso, con conocimiento que es falso y hacer circular este papel moneda, es un delito; es por ello que, al mantener un billete falso, se debe entregar al Banco o concurrir a la unidad policial más cercana y hacer la denuncia respectiva.

Carabineros hace un llamando a la Ciudadanía a estar atentos ante esta temática y tomarse el tiempo necesario para no ser víctima de este delito, denunciando aquellos que ejercen el mal uso de ello.