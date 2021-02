Policial 18-02-2021

Carabineros de Linares, SAG y CONAF entregan recomendaciones preventivas durante el verano



Durante la semana recorrieron distintos sectores rurales.

Durante la semana, los funcionarios de la Oficina de Integración Comunitaria de la 1era. Comisaría de Linares junto a personal del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Corporación Nacional Forestal (CONAF), se han reunido con el propósito de educar a los vecinos de los sectores rurales de la comuna de Linares, en esta ocasión Panimávida y Rari.

De forma coordinada realizaron un recorrido territorial por el sector, entregando una serie de recomendaciones de autocuidado respecto a la "prevención de incendios forestales, virus Hanta y muerte por inmersión". Cada representante de las entidades públicas, hicieron entrega de material didáctico, en los cuales están, claramente determinados cada uno de los consejos a seguir en caso de algún inconveniente, junto con los números de teléfonos de emergencia respectivos.

Respecto a la prevención de incendios forestales, se resaltó que al visitar la cordillera, campo o bosque durante el verano, donde se debe poner mayor énfasis y ser precavidos, es al encender fósforos o cigarrillos, los que se deben apagar correctamente , para no provocar siniestros en el lugar que concurran, a su vez solo realizar fogatas en lugares permitidos.

A su vez, las medidas de autocuidado referente a la prevención del virus hanta, apuntan básicamente a mantener una buena higiene en la cocina, y lugares que se ocuparan para dormir, además de

guardar los alimentos en recipientes cerrados y no deje restos de comida sobre mesas, muebles, piso; guardar la basura en recipientes con tapa.

Si no hay recolección de basura, entiérrela a 50 cm. de profundidad y a 50 metros de la vivienda; mantener protegidas y tapadas las fuentes de abastecimiento de agua; conservar la letrina o fosa séptica en buenas condiciones de higiene; ventilar por 30 minutos las bodegas y leñeras de la casa antes de ingresar; no eliminar a los depredadores naturales de ratones, como lechuzas y culebras; además de ser responsables al momento de ingresar a la aguas de ríos o playas, y no bañarse en lugares prohibidos, siempre teniendo en cuenta las propias capacidades para esta acción; mantener el control de sus niños mientas se bañan sin perderlos jamás de vista, no ingresar después de haber ingerido alimentos, al subir algún tipo de embarcación se debe utilizar chalecos salvavidas, no acercarse al agua si ha ingerido bebidas alcohólicas, entre otras recomendaciones que estarán presentes durante toda la época estival, para que turistas y vecinos del sector, tomen conciencia de la importancia de cada una de ellas, para la protección de sus familias y de sí mismos.