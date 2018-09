Policial 06-09-2018

Carabineros de Longaví intensifica fiscalización nocturna para prevenir abigeato



Carabineros de Longaví ha intensificado su trabajo fiscalizador durante estos días para prevenir el abigeato o robo de animales.

Desplegó la noche de martes y madrugada de miércoles, diversos controles vehiculares nocturnos, principalmente a transportes de carga en el sector de Cuentas Claras, donde revisó documentación de conductores, guías de despacho y papeles en general que deben poseer todos aquellos que se dedican a este rubro.

El jefe de la Subcomisaría de Carabineros de Longaví, teniente Luis Llévenes señaló que “todos deben contribuir para que se pueda prevenir y desbaratar verdaderas bandas delictuales que se han especializado en el robo de animales, mientras los ganaderos protejan más a sus animales y tomen mayores medidas de seguridad, no dejándolos solos cerca de caminos, que los identifiquen con algún dispositivo, que mejoren sus cercas y nos entreguen datos cuando se percaten de vehículos sospechosos que rondan los predios, podremos todos luchar para que no se produzcan estos delitos que tanto afectan sobre todo a los pequeños ganaderos”.

De la misma forma, precisó que las personas que se dediquen a este rubro deben poseer la documentación necesaria para el traslado de los animales, de lo contrario serán multados y pasarán un mal rato por no cumplir con la ley. “La ley es igual para todos así que, por favor, no se despreocupen en esta materia, porque si no cuentan con la documentación serán sancionados”, concluyó el oficial.