Policial 07-02-2019

Carabineros de Parral alertan a los conductores para disfrutar de las vacaciones de forma segura.

Personal de Carabineros de Tercera Comisaría de Parral, encabezados por el Teniente Manuel Yévenes, concurrieron hasta la Ruta 5 sur, exactamente en el peaje de Retiro, para alertar a los conductores a mantener las medias preventivas al viajar y trasladarse a los lugares que han elegido, para disfrutar de sus vacaciones.

A la vez, se entregaron recomendaciones de seguridad de importancia, que se deben tener en cuenta al dejar los domicilios y evitar ser víctima de la delincuencia.

Dentro de los consejos para un viaje seguro, se enfatizó que si va a beber no debe conducir, respetar las señales del tránsito, no hablar por celular ni ocupar las redes sociales, utilizar el cinturón de seguridad, revisar las condiciones eléctricas del vehículo, respetar a los ciclistas y motoristas y no arriesgar la vida, realizando acciones inapropiadas en la ruta.

Incluye también respetar los límites de velocidad permitidos en los diversos trayectos de la ruta, ir atentos a las condiciones del tránsito, planificar el viaje con anticipación, dormir las horas adecuadas y siempre trasladar a los niños menores de 12 años en el asiento trasero del vehículo y quienes tengan menos de 8 años (inclusive), viajar en un sistema de retención adecuado a su peso, talla y edad.