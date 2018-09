Policial 09-09-2018

Carabineros de San Javier desbarata venta ilegal de armas de fuego y municiones

Debido a una labor conjunta de la Fiscalía Local de San Javier con personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Quinta Comisaría de Carabineros de esa comuna, lograron detener a un individuo de iniciales S.E.M.G., de 70 años, quien se dedicaba a la venta ilegal de armamento y municiones desde su domicilio particular, en calle 6 Sur en Talca.

Se incautaron 2 pistolas, 7 revólveres, 1 rifle de doble cañón y diversas cajas de municiones de distintos calibres y marcas, además de 1 escopeta marca Famae, la cual presentaba encargo por robo desde el año 2007 en la V Región. El armamento y las municiones fueron incautadas por personal policial.

El sujeto fue detenido y trasladado hasta la unidad policial, pasando a control investigativo al Juzgado de Garantía, desde donde se determinó quedará en prisión preventiva por tres meses, mientras dure la investigación del caso.

Por su parte, Carabineros hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar todas aquellas acciones que no cumplan con las leyes establecidas.

Junto con ello, reiteró en el marco de la tenencia de armas, a no comprar armamento de manera clandestina, porque motiva la oferta en el mercado ilegal. Y además, incentivando a las personas que cuentan con estos materiales, a entregarlos porque en las viviendas, son un foco de riesgo y en caso de robos en domicilios, pueden llegar a mano de delincuentes.