Policial 23-06-2018

Carabineros despliega acción preventiva “Cuida tu tarjeta” en Linares

Carabineros de Linares despliega la campaña “Cuida tu tarjeta”, en el sector bancario de la ciudad.

“¡Cuida tu tarjeta!, No seas víctima de clonación” es la acción preventiva que busca orientar a las personas en el correcto uso de las tarjetas de débito o crédito para evitar ser víctima de algún delito.

Por ejemplo, en el cajero:

-Oculta el teclado cuando digites tu clave secreta.

-No dejes que terceras personas te ayuden a manipular el cajero o tu tarjeta.

-Revisa si hay elementos extraños en la ranura de ingreso de la tarjeta, teclado o salida de dinero.

-Asegúrate de retirar tu tarjeta, cuenta tu dinero discretamente y guarda los comprobantes obtenidos.

En cuanto al pago en el comercio:

-No pierdas de vista la tarjeta cuando realices un pago.

-No permitas que tu tarjeta pase por más de un lector.

-Si sospechas que la máquina de pago está adulterada ingresa una clave errónea. Si la compra es aceptada, el dispositivo está clonando tu tarjeta. Avisa de inmediato a la policía.

¿Qué hacer si tu tarjeta es clonada?. Los primeros pasos son:

-Bloquea la tarjeta con tu banco.

-Llama al 133 de Carabineros y realiza la denuncia.