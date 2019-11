Policial 12-11-2019

Carabineros detiene a sujeto por robo en colbún

Alrededor de las 05:20 am del domingo, personal policial de la Tenencia de Carabineros Colbún se constituyó en el Centro Médico San Mateo; ubicado en Avda. Bernardo O’higgins. En el lugar, se sorprendiendo in fraganti, saliendo de una ventana del costado sur del inmueble, a un hombre de iniciales N.T. C., de 19 años de edad, con antecedentes policiales por el mismo delito, quien en compañía de otro sujeto que logró huir del lugar, habían forzado la ventana y chapa de seguridad de la puerta principal. Desde el interior, sustrajeron 6 contenedores de glucosa de 75 gramos, siendo detenido uno de los responsables por robo. Las especies sustraídas fueron encontradas y entregadas. La Fiscalía de Linares, instruyó que el sujeto pasara a control de detención ayer ante el Tribunal de Garantía de esta ciudad. Además se menciona, que personal de Carabineros continúa efectuando los despliegues policiales respectivos para encontrar al segundo sujeto quien se dio a la fuga.