Policial 13-03-2019

Carabineros detiene a sujeto por venta ilegal de tarjetas de memoria para almacenamiento de datos

Tras una denuncia realizada por un ciudadano, quien fue víctima de una estafa, al adquirir una tarjeta digital de almacenamiento, se determinó que era falsa. Debido a la entrega de datos y características del individuo que se la vendió, personal de Carabineros de Linares, detuvo al responsable, en calle Independencia.

Se incautaron 49 tarjetas digitales de almacenamiento marca Macro de 32 gigabytes falsas, las cuales se encontraban debidamente rotuladas y embaladas en cartón plástico, simulando una tarjeta verdadera, además de 791 mil pesos en efectivo; dinero reunido por ventas ilegales ya efectuadas.

Posteriormente, el hombre de iniciales H.E.C.C. de 38 años, quien presentaba prontuario policial por delitos similares, fue trasladado hasta la unidad policial, y por orden del Fiscal de turno, quedo citado para los próximos días al Juzgado de Garantía de Linares, para continuar con las investigaciones sobre lo ocurrido.

El Comisario, Mayor José Cárcamo Tenorio realizó un llamado a la ciudadanía a no adquirir especies de dudosa procedencia: “se solicita a los vecinos a no adquirir artículos en lugares no establecidos, y de esta manera evitar ser víctimas de estafas, como ocurrió en esta ocasión; a su vez se requiere que ante cualquier práctica o situación extraña, que sea testigos, denunciarlas, para que de este modo podamos detener aquellos que traspasan las reglas establecidas y de esta manera cooperar en no fomentar el comercio ilegal en la ciudad”.