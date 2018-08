Policial 15-08-2018

Carabineros detiene a sujeto que transportaba vacunos sin documentación en Longaví

Personal de Carabineros de Longaví, en base a la entrega de seguridad y resguardo a la ciudadanía, desarrollaba patrullajes por el sector y mientras realizaban fiscalizaciones rutinarias, al inspeccionar un camión tres cuartos, se le solicitó a su conductor la documentación correspondiente a los animales que mantenía en el vehículo, ante lo cual no hubo respuesta, no justificando el traslado ni procedencia de los vacunos.

Por ello fue detenido el sujeto de iniciales I. I. C. de 17 años. Por orden de la Fiscal Tatiana Díaz Coloma; el individuo quedó a la espera del respectivo control de la detención en el Juzgado de Garantía de Linares, para continuar las investigaciones respectivas del hallazgo.