Policial 17-02-2021

Carabineros detuvo a sujeto por receptación de un vehículo en Cauquenes





Carabineros de la Cuarta Comisaría de Cauquenes, luego de fiscalizar un vehículo marca Mazda modelo cx3 de color azul, en calle Maipú, se detectó que no mantenía su placa patente delantera en el lugar correspondiente.

Posteriormente al solicitar la documentación respectiva del automóvil, el conductor manifestó no portarla, como a su vez no portar su licencia de conducir.

Se verificó que el número de chasis del motor, no coincidía con la patente fiscalizada, arrojando que correspondía a otra placa patente, la cual mantenía encargo por robo por sorpresa del 21 de diciembre del 2020 desde la comuna de Maipú en la región Metropolitana.

Por instrucción del Fiscal de turno, el sujeto de iniciales D.G.F fue detenido y, trasladado hasta la unidad policial, para pasar al Juzgado de Garantía de la ciudad, en horas de la mañana, donde se continuará con las investigaciones de lo sucedido.