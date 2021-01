Policial 07-01-2021

Carabineros detuvo el 2020 a casi 360 mil “porfiados” y tramitó 177 millones de permisos temporales





En los primeros dos días de funcionamiento, se emitieron 72.567 mil permisos de traslado por vacaciones a través de la Comisaría Virtual, que se transformó en la principal herramienta tecnológica de la pandemia.

Entre el 19 de marzo y el 31 de diciembre, los uniformados detectaron casi 200 reuniones no autorizadas, incluidas 125 fiestas clandestinas, las que la semana pasada marcaron una nueva cifra récord de 296 detenidos.

“Además de su trabajo preventivo, operativo e investigativo en el ámbito de la seguridad pública, durante los meses de pandemia vividos en 2020 los carabineros realizaron un aporte fundamental en la fiscalización de las medidas sanitarias. Nuestro personal estuvo en las calles, todos los días y todas las noches, redoblando esfuerzos para cuidar no sólo de la tranquilidad sino también de la salud y la vida de los ciudadanos de todo el país”. Con esas palabras resumió el Director Nacional de Orden y Seguridad, Esteban Díaz Urbina, la labor de Carabineros de Chile durante la crisis sanitaria.

En un balance de lo ocurrido desde el 19 de marzo hasta el 31 de diciembre, el alto oficial informó que se registraron 359.000 detenidos y conducidos por cometer delitos e infracciones asociadas a la salud pública: la mayor parte de ellos (285 mil) por no respetar las cuarentenas, además de aquellos que desafiaron el toque de queda y otros ilícitos asociados.

Mención especial tuvieron los “porfiados” de la pandemia: 42.298 personas que registraron dos o más aprehensiones durante la crisis sanitaria (14,8% del total de detenidos), y “los incorregibles”, el grupo de 35 personas que registraron entre 10 y 18 detenciones en poco más de nueve meses.