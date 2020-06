Opinión 30-06-2020

CARABINEROS, EL SENTIDO DE SERVIR



Cuando hablamos de servir, nos dirigimos a la definición entregada por la Real Academia de la Lengua Española y que nos indica: “Ser apta o útil (una cosa) para el fin que se expresa o estar capacitada (una persona) para la cosa que se expresa. Es una definición muy acotada y simple, pero cuando abrazamos esta profesión, de ser Carabineros, va más allá de una simple profesión, es una forma de vida que uno abraza desde el momento de ingresar por la puerta de la escuela y que se queda para siempre, hasta el último día.

Es una vida dedicada al otro, a la comunidad, a quien más necesita y eso está asociado con entregar conocimientos, competencias, voluntades e incluso la vida, en beneficio de la comunidad por quien el Carabinero juró rendir la vida si fuese necesario. Es por eso que hoy, ad portas del comienzo de la segunda mitad de este año 2020, es necesario renovar los votos de servidores públicos, de ser protagonistas de la actividad cotidiana en donde se desenvuelve la comunidad, de estar por y para ustedes, de reiterar que el Carabinero debe servir a la comunidad y no servirse de ella.

Este año 2020, no ha sido un año fácil, ha sido anormal, poco convencional, lleno de incertidumbre y temores, irónico, tal como lo señalé en la columna de la semana recién pasada. Todos hemos necesitado más, pero también todos hemos tenido que entregar el doble, y “eso es servir”; es entregar lo necesario e importante por el otro. No es proporcionar aquello que nos sobra, ni tiempo innecesario, ni alimentos, ropa o utensilios que no sirvan, las acciones deben ser más allá de nuestras propias obligaciones, es estar en el lugar y momento preciso cuando se requiere, es acudir ante la emergencia y la necesidad, ser los primeros en socorrer y los últimos en dejar la escena.

Un Carabinero no se rinde, en la pandemia que hoy vivimos muchos de los nuestros han enfermado, se han recuperado y vuelto a servir porque lo llevan en la sangre. Durante los últimos días hemos sido testigos de las inclemencias del tiempo, en donde ha llegado la tan anhelada lluvia, sin embargo tras de sí ha dejado problemas y algunos inconvenientes, pero el primero en estar ayudando es Carabinero y el último en retirarse; el mismo Carabinero, hasta que la última nube se aleje y el frio sol de invierno ilumine los húmedos campos y arrozales de esta hermosa ciudad.

El servir, es escuchar, es guiar y dar una solución a los problemas de la gente, es contener, apoyar y prestar un hombro en la desolación, servir es para el Carabinero también, extrañar a su familia, que sin duda firmemente entiende y apoya la labor que realiza, pero esta condición es un aliciente y una motivación para que el servicio que entrega sea con más fuerzas y amor, sincero y con un significado tangencial de la solidaridad y el compromiso. Servir, es una acción que nos lleva a entender la desgracia, la pena y la carencia, servir, nos conduce a lo más sublime del ser humano, que es poder entregar lo mejor de sí mismo, por alguien que lo necesita. En fin, el sentido de servicio de un Carabinero es algo que surge desde el corazón, desde el más profundo de los sentimientos, estamos en este camino del servicio para entregarnos por ustedes y para ustedes.

Por ultimo vayan mis saludos y reconocimiento al Cuerpo de Bomberos de Chile, que hoy martes 30 de junio celebran su día, Institución que de servir sabe, conoce y se le reconoce. Un afectuoso saludo en su día.





(Subprefecto Administrativo Prefectura Linares, Teniente Coronel José Lorca)