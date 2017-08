Nacional 27-08-2017

Carabineros encuentra vehículo robado a Rafael Araneda en portonazo

Carabineros de Chile confirmó que el automóvil 4X4 marca Jaguar de propiedad del conductor de televisión, Rafael Araneda, fue encontrado en la comuna de Cerro Navia, luego que la figura televisiva sufriera el robo del vehículo en un portonazo el pasado 21 de agosto. Además, se informó de la detención de un sujeto identificado como Isaías Villanueva de 46 años, quien presuntamente estaría involucrado en el hecho ocurrido el lunes y quien será formalizado mañana en el Juzgado de Garantía correspondiente. La policía indicó que el hallazgo se realizó específicamente en un garaje de calle Sara Gajardo de la mencionada comuna capitalina. En el lugar además se encontraron tarjetas bancarias y teléfonos celulares pertenecientes al conocido rostro televisivo. El vehículo fue robado en un portonazo ocurrido afuera en la casa del animador del festival de Viña del Mar en la comuna de Vitacura. El robo habría sido perpetrado por una banda compuesta por unas 6 personas. De acuerdo a los antecedentes proporcionados por el mismo animador el día del robo, "cuando yo me iba a bajar del auto veo por el espejo retrovisor a dos o tres autos atrás mío, y ahí caché de qué se trataba, me bajé rápidamente con las manos arriba y les dije llévense todo, llévense todo". "Yo vi seis delincuentes, uno me apuntó a mí, otro a Marcela ( su esposa) y otros a los niños, todos armados y encapuchados… El tema material da lo mismo, lo complejo es cuando ves encañonados a tu mujer y tus hijos, eso es duro… Cuando intentaron ingresar a la casa, ahí me puse un poco más violento", afirmó. Los delincuentes intentaron botar el portón de acceso a la vivienda ubicada en calle La Gran Vía, donde se encontraban su madre de 93 años y su hermana. Esta última apretó el botón de pánico, lo que alertó a Carabineros de la 37ª Comisaría de Vitacura y a Seguridad Ciudadana. Además, las cámaras del sistema de seguridad de la casa activaron los parlantes y pusieron en fuga a los antisociales.