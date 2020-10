Policial 31-10-2020

Carabineros entrega recomendaciones de seguridad para Halloween



En vísperas de Halloween, una fecha del año que entusiasma y llena de alegría a niños y adultos, quienes adornan sus casas en torno a la temática, además de disfrazarse y hace de este día especial, es fundamental en tiempos de emergencia sanitaria reiterar el llamado a las prevención y continuar con cada una de las medidas de seguridad respectivas para evitar contagios de Coronavirus.

Ante ello, Carabineros realizó un amplio despliegue policial con el objeto de entregar las recomendaciones de seguridad respectivas para esta celebración, entre ellas, evitar visitar a terceras personas para pedir dulces, y en caso de entregar dulces a los niños comprarlos en el comercio establecido y encargarse de la limpieza, evitar las aglomeraciones de personas y minimizar los riesgos de contagio, con el objetivo de pasar una fiesta tranquila y en familia.

Tal como lo fueron las Fiestas Patrias y otras celebraciones en los últimos meses, Halloween no será la excepción, ya que los niños no podrán salir desde sus domicilios a pedir dulces o hacer travesuras, debido la emergencia sanitaria generada por el Covid-19 que vive el país, pero no por ello se dejara de celebrar. Lo importante es entender que hay que mantenerse en casa y seguir al pie la letra cada uno de los consejos de seguridad establecidos, y cuidar la vida.