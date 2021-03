Policial 24-03-2021

_Carabineros entregó balance de labor preventiva y de seguridad



El Subcomisario de los Servicios de la Primera Comisaría de Linares, Capitán Felipe Soto Gaillard, entregó las cifras que reflejan el intenso trabajo de Carabineros realizado en las comunas de Linares (fase 1), Colbún (fase 1), Yerbas Buenas (fase 2) y Longaví (fase 2), durante el sábado y domingo pasado.

Sumando a lo anterior hizo un llamado a la comunidad a no salir de sus casas, si no estrictamente necesario y resaltó que falsificar o adulterar un permiso o salvoconducto es más grave que no portarlo. Los nueve detenidos por este motivo pasaron a control detención y quedaron con medidas cautelares, según lo indicó el oficial.

Durante el fin de semana hubo 9 detenidos por falsificación de instrumento público (salvoconducto) y 21 por Art. 318.