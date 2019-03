Policial 06-03-2019

Carabineros evaluó positivamente súper martes pese a compleja situación vial en Linares

Ante la compleja situación vial que se observó ayer en algunos puntos críticos de la ciudad, especialmente con el retorno a clases de los estudiantes, el Comisario (s) de Carabineros, Capitán José Miranda, señaló que se realizó la planificación de los servicios de tránsito, acorde a la situación, con personal de infantería y motos todo terreno, a partir de las 7 horas.

“En general no se presentaron problemas mayores, salvo en algunos puntos específicos, tomando en cuenta la importancia de velar por la seguridad de los niños que ingresan a los colegios. No obstante, en algunos sectores donde no hay cercanía de establecimientos educacionales, sí se vio afectado el tránsito vehicular, especialmente porque muchos conductores van en sus propios vehículos a dejar a los alumnos”.

“Los servicios fueron dispuestos en los puntos principales, agilizando el tránsito cuando la situación lo ameritaba, principalmente por las congestiones que se produjeron en la intersección de calles Brasil y Colo-Colo, Lautaro entre Independencia y Kurt Moller, entre otros sectores, pero en ningún caso hubo un caos ni mucho menos, es decir, el balance fue positivo”, aseveró el Oficial.