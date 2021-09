Policial 23-09-2021

Carabineros explica algunos mitos sobre la violencia



La encargada de la Oficina de Violencia Intrafamiliar de la Tercera Comisaría de Carabineros de Talca, cabo segundo, Dina Rojas Hormazábal, se refirióa algunos de los mitos que existen sobre la violencia.

Según explicó la uniformada, el primero de ellos es: “La violencia consiste sólo en abuso físico”, aunque no haya golpes, no significa que no estemos viviendo violencia, recordemos que también existe la violencia psicológica, económica y sexual, siendo la física sólo una parte de un extenso patrón de abuso.

El mito 2, apunta a que “Porque andaba a esa hora y en ese lugar sola o solo”, en este sentido la funcionaria policial sostiene que ni la hora, lugar o circunstancias son excusas. “La violencia está presente en todos los espacios y en todo momento, como ocurre con el acoso sexual callejero, que se da cuando hay más personas y en horario diurno”, dijo.

El tercero es que “El alcohol y las drogas son los causantes de la violencia”, el consumo problemático de alcohol o drogas puede favorecer las conductas violentas, sin embargo, muchas personas que las consumen, no son violentas al interior o fuera de sus hogares y, también sucede, que quienes mantienen relaciones abusivas con sus parejas, no consumen alcohol o drogas.

Si bien, estas sustancias desinhiben ciertas conductas, la raíz de la violencia no radica en ellas.

El mito 4, sostiene que “Los abusos sexuales y las violaciones ocurren en lugares peligrosos, oscuros y el atacante es un desconocido”, la mayoría de los casos de abuso sexual ocurre en lugares conocidos o en la propia casa, y el victimario suele ser alguien de la familia o un conocido, tanto en el abuso sexual de niños como en los abusos en general, siendo una persona que mantiene contacto estrecho tanto con la víctima como con su núcleo familiar.