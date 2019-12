Policial 27-12-2019

Carabineros hace un llamado a la ciudadanía a evitar el uso de fuegos artificiales durante las fiestas de fin de año

Se insta a la ciudadanía a denunciar la venta clandestina de fuegos artificiales.

A través de mensajes preventivos y de autocuidado, Carabineros incentiva los vecinos a evitar el uso de fuegos artificiales, para que estas fiestas de fin de año no se transformen en episodios de riesgo.

Al respecto, el Comisario, Mayor José Cárcamo Tenorio mencionó que “se realiza un llamado a toda la ciudadanía, enfatizando en los padres a no permitir que sus hijos usen fuegos artificiales, debido al grado de peligrosidad que conlleva manipularlos. La no experticia en su utilización puede generar quemaduras de gran consideración, y hasta la muerte en algunos casos”.

Carabineros pide también denunciar la venta clandestina de fuegos artificiales, porque así estará protegiendo a los más pequeños , quienes son precisamente quienes resultan quemados con estos productos clandestinos y prohibidos por la ley N°17.798, sobre control de armas y explosivos.