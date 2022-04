Policial 08-04-2022

Carabineros hace un llamado a los conductores a estacionarse debidamente y cumplir con las normativas del tránsito en Linares

Esta es una iniciativa que nace desde el equipo de funcionarios policiales de la Oficina de Integración Comunitaria de la 1era. Comisaría de Linares dando respuesta a la demanda que efectúan los linarenses frente a esta situación quienes, junto al Comisario de la comuna Mayor Erick Venthur Sepúlveda y con el apoyo del equipo de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Talca, desarrollaron una campaña preventiva y de seguridad dirigida a la ciudadanía en general, mayormente a los que tienen la responsabilidad de conducir por las calles de la ciudad, efectuando un llamado a estacionarse debidamente y cumplir con las normativas del tránsito. No sólo porque están cometiendo una falta vial, sino que además generan inconvenientes de alto impacto a todas aquellas personas con capacidades diferentes, muchos de ellos que transitan en sus sillas de ruedas, y de una u otra manera hacen todos sus esfuerzos por realizar sus quehaceres de forma autónoma y con normalidad, pero varios se encuentran con escollos en el camino, que en muchos casos paralizan su habitualidad.

Por ello, en esta acción preventiva se salió a la calle con Pedro Arriagada Camerati, linarense que ha sido dirigente de la Agrupación de Discapacitados, con el propósito de ser testigos de lo que significa encontrarse en el camino con un vehículo mal estacionado, por ejemplo, quedando en evidencia las complicaciones que se producen, partiendo porque es un riesgo de caer en las veredas y con ello el desgaste que significa dar marcha atrás e intentar buscar otro camino para realizar su compra determinada u trámite. Por esto, es fundamental ser responsables cada día y entender que las normas están para cumplirse, más en estas ocasiones donde se suma lo perjudicial que pudiere ser para personas con capacidades diferentes.

Durante la ocasión se entregó material informativo a los conductores que circulaban por la calle Mario Dueñas, explicando la importancia de ser respetuosos por los demás y seguir las nomas y las señales del tránsito, siempre, sin excepción.

El Comisario de la 1era. Comisaría de Linares, Mayor Erick Venthur Sepúlveda mencionó que “la idea de esta campaña es hacer conciencia en los conductores de las medidas de seguridad y sobre todo de las restricciones de estacionamientos en la ciudad, ya que el parque vehicular ha crecido din duda alguna, y los estacionamientos se han mantenido, por ende se generan problemáticas de importancia, las que apuntan básicamente a estacionarse en cualquier lugar y eso no está bien, no están respetando las restricciones existentes. Cada día se realizan infracciones por el hecho de estacionarse de mala manera, es por ello que el llamado a respetar el derecho de los demás y ponerse en el lugar de los demás, en este caso de todas aquellas personas con capacidades diferentes. Ante esto, estamos como institución policial realizando acciones de seguridad, a través de campañas, charlas y reuniones para sensibilizar a la comunidad ante estas situaciones”.

Cabe mencionar que la Ley Nro. 21.201 califica como falta grave ocupar indebidamente los estacionamientos para discapacitados. Serán sancionados con multas de 1 a 1,5 UTM quien estacione u ocupe estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad, sin derecho a ello.