Policial 01-04-2022

Carabineros incauta ocho armas diarias



“Conscientes del temor y daño que provocan en nuestra sociedad, Carabineros ha puesto especial preocupación en el uso de las armas de fuego en diversos ilícitos. Y en lo que va de este año, hemos incautado a nivel nacional 701 artefactos que estaban en mano de delincuentes. Esto significa el decomiso de más de 50 armas semanalmente y un promedio de ocho armas cada día”, informó el General Inspector Marcelo Araya Zapata, Director Nacional de Orden y Seguridad, durante el balance de la labor de la policía uniformada.

La cifra, destacó, supera por 190 unidades a la del mismo periodo del año anterior, lo que representa un incremento de 37%. De hecho, las dos últimas semanas, se registraron las mayores incautaciones de 2022, con 70 y 66 armas de fuego, respectivamente.

“Seguimos redoblando esfuerzos en este tema, que tanto preocupa a la comunidad. Estos artefactos no son desechables. Un arma puede ser utilizada en varios delitos, y puede costar la vida de muchas personas. Con este trabajo focalizado, aunque no se pueda cuantificar, se evita la comisión de numerosos hechos y, por qué no decirlo, se previenen muchas desgracias”, enfatizó.

También en el ámbito de la delincuencia organizada, se informó que Carabineros ha decomisado este año 4,7 toneladas de drogas y ha desarticulado 219 bandas criminales, lo que se suma a la recuperación de 4.800 vehículos. En los resultados de la última semana, destacan 855 kilos de sustancias ilícitas y 66 armas de fuego incautadas, incluidos diez artefactos modificados o adaptados para el disparo.

Respecto de las detenciones por diversos delitos, la semana pasada, los uniformados registraron cerca de 7.300 aprehendidos a nivel nacional, con un promedio de 1.041 detenidos por día y 43 por hora. De ellos, 1.700 habían cometido Delitos de Mayor Connotación Social, mientras que 443 infringieron la Ley de Drogas y 195, la Ley de Armas.