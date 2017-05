Policial 23-05-2017

Carabineros llama a la ciudadanía a utilizar el cinturón de seguridad

Bajo el Slogan “Hasta el octavo pasajero lo sabe, usa siempre cinturón de seguridad”, una nueva campaña que Carabineros de Chile ha implementado, la que se inspira en la nueva película de ciencia ficción de la saga del mismo nombre, “Alien, el octavo pasajero , la cual busca reforzar las diversas medidas que se han tomado para fomentar el uso del cinturón de seguridad.

El afiche, que ya circula en Twitter y Facebook, tiene como protagonista a la temible y famosa criatura del film del cineasta británico Ridley Scott, quién advierte a una pasajera lo importante que es seguir esta norma del tránsito. “Hasta el octavo pasajero lo sabe… usa siempre el cinturón de seguridad”, dice la campaña.

Es por ello que funcionarios policiales de la Primera Comisaría de Carabineros de Linares, liderados por el Subcomisario de los Servicios, Capitán José Miranda Fuentes, desplegó una campaña comunicacional en la Ruta L- 45 sector de Llancanao, con el objetivo de incentivar a la comunidad a mantener las medidas preventivas necesarias al conducir o al ser pasajeros, para no ser parte de un accidente de tránsito, sobre todo recalcando que las condiciones climáticas en muchas ocasiones pueden jugar una mala pasada.

El Capitán José Miranda Fuentes mencionó que “se hace un llamado a la ciudadanía a ser responsables cuando se suban a un vehículo o al trasladarse en sus bicicletas o caminar por las rutas, avenidas o calles, ya que es indispensable que se tomen las medidas como utilizar el cinturón de seguridad, mantener el vehículo en condiciones apropiadas, utilizar chaleco reflectante cuando sea necesario ya su vez ser prudente en la conducción, no sobrepasar las velocidades estipuladas y junto con ello no olvidar que las condiciones climáticas de estos meses de otoño invierno son complicadas, y que conducir con lluvia, con niebla o en la noche, debe ser de la manera más tranquila posible”.