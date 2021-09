Policial 21-09-2021

Carabineros Maule entregó balance de Fiestas Patrias



Carabineros del Maule entregó el balance del fin de semana de los operativos de Fiestas Patrias, durante el fin de semana comprendido desde el día jueves 16 (00:00 horas) al domingo 19 de septiembre (23.59 horas).

Respecto a los flujos vehiculares, desde el día jueves 16 al domingo, se registró un tránsito de vehículos en la Región del Maule por un total de 261.493, lo que significa un aumento del 310% respecto al año 2020, donde se registraron desplazamiento por un total de 63.766 vehículos por la Ruta 5 Sur.

Se generaron un total de 83 siniestros viales en la región, lo que se traduce en un incremento del 40% respecto del año 2020, donde se registraron 50 accidentes. Por otra parte, como consecuencia de los accidentes en el tránsito, durante el período en análisis

se registró un total de 1 persona fallecida, originándose una disminución de un 80% respecto del año 2020, donde hubo 5 víctimas fatales.

De igual forma, en relación a la cifra de lesionados, se han registrado un total de 75, lo que se traduce en un aumento del 33% para la citada variable con respecto al mismo periodo del año 2020, donde se registraron 50 personas lesionadas.

Respecto a las causas basales, las principales causas de accidentes con lesionados en este

periodo, se encuentran asociadas a pérdida de control de vehículo, no mantener una distancia razonable y prudente del móvil que antecede, no respetar los límites máximos de velocidad y no mantenerse atento a las condiciones del tránsito.

Entre el jueves 16 y el domingo 19 de septiembre, mediante el despliegue de personal en las diferentes rutas y arterias de la región, se materializó un total de 4.455 controles vehiculares. De igual forma, Carabineros de Chile detectó y en consecuencia denunció, a un total 401 vehículos por vulnerar los límites y regulaciones a la velocidad de desplazamiento en las vías.

A su vez, en los respectivos controles efectuados durante el período, se realizó un total de 429 exámenes para la detección de alcohol, logrando en ellos detectar un total de 24 conductores ebrios y 3 desempeñando la conducción bajo la influencia del alcohol. Respecto a controles narcotest, se logró la detención de un total de 1 conductor, por conducir con cocaína.

Durante el presente fin de semana, se registraron congestiones menores en la Ruta 5 Sur, alcanzado su horario punta entre las 16:00 y las 20:00 de los días jueves y domingo con un flujo promedio de 3000 vehículos por hora desplazándose por la ruta.

Finalmente, durante el periodo en análisis se detectó un total 11 infracciones por no hacer uso de sistema de retención infantil y 14 por no hacer uso de cinturón de seguridad.