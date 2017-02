Crónica 08-02-2017

CARABINEROS PREVIENE A LA CIUDADANIA SOBRE ESTAFAS TELÉFONICAS.

Seguridad y Autocuidado:



Nunca solicitara dinero por servicios o procedimientos.

Carabineros de Chile hace un llamado a todos los vecinos a estar atentos ante estas situaciones, a fin de evitar preocupaciones innecesarias. Ante ello se debe actuar con tranquilidad y tratar de dilatar en el mayor tiempo posible la conexión con el supuesto embaucador como lo menciona la Comisario de la Primera Comisaria de Linares, Mayor Maureen Espinoza Lobos “ Para garantizar si es efectiva o no la urgencia que se menciona vía telefónicamente, se debe proceder de manera tranquila e indagar la mayor cantidad de datos que se puedan acceder en los minutos de comunicación que se establezca, y de esta manera dilatar el tiempo y comunicarse con el familiar, que aparentemente está en problemas y determinar la autenticidad de lo que está sucediendo, y según sea el caso recurrir de forma inmediata a Carabineros”, menciono la Oficial.

Dentro de las recomendaciones se destacan no entregar especies de valor o dinero a desconocidos, no citar a personas ajenas a su entorno al domicilio, jamás entregar datos de su familia, sobre horarios, lugares de trabajo, números de teléfonos, direcciones de colegios a los que asisten sus hijos, o cualquier otra información que este dentro de su reserva familiar, velando en todo momento por el resguardo integro de aquellos que más se quieren, es por ello que el llamado es a ser cuidadosos ante los datos que se entregan.