Policial 26-06-2018

Carabineros previene sobre violencia en el pololeo en colegios de San Javier

Las agresiones verbales suelen ser las primeras manifestaciones de la violencia intrafamiliar, las cuales más tarde pueden dar pasó a los golpes. Del mismo modo, las parejas deben estar atentas a los celos, los que se traducen en desconfianza y sospecha permanente del otro, sumado a las críticas sobre el vestuario y un interrogatorio cada vez que la pareja conversa con otra persona.

Estos temas fueron abordados por Carabineros en charlas preventivas impartidas en diferentes colegios de la comuna de San Javier.

Hubo recomendaciones en el sentido de que se debe estar atentos a si el pololo o la polola le controla las llamadas telefónicas, los horarios y las demoras. Frente a esto, si la otra persona reacciona de mala manera, es un signo de violencia. Lo propio ocurre al alejarla de amigos y no permitirle reunirse o participar de actividades sociales o deportivas, lo cual es un signo de tratar de controlar a la otra persona.

La violencia, no sólo se expresa en el aspecto físico, sino también en lo psicológico y en el trato. Como parte de estas expresiones se encuentran la manipulación emocional, en que jóvenes prohíben a sus parejas comportarse o vestirse de determinada manera, al mismo tiempo que estas amenazan con quitarse la vida si el otro los deja. En este sentido se encuentra la violencia sexual, donde la persona es obligada por su pareja mediante la violencia física o psicológica a mantener relaciones, bajo la amenaza de terminar el pololeo en caso de no acceder a dicha petición. Los golpes y agresiones verbales, son también otra expresión de violencia en el pololeo, situación que se expresa en descalificaciones mutuas, insultos, empujones, golpes y fracturas.

Orientación, consultas, ayuda e información puede ser solicitados a las Oficinas de Violencia Intrafamiliar de la diferentes unidades policiales del país o pueden efectuar consultas o denuncias Fono Familia 149 de Carabineros de Chile.